BenQ ZOWIE XL 2731, nuovo monitor per il mondo e-Sports

BenQ ha presentato ZOWIE XL 2731, monitor Full HD con pannello TN 144 Hz dedicato al mondo degli e-Sports.

BenQ ha presentato lo ZOWIE XL 2731, un nuovo monitor pensato per il mondo degli e-Sports, dotato di pannello TN da 27 pollici con una frequenza di aggiornamento nativa di 144 Hz e una risoluzione di 1920 x 1080 pixel.

A livello di connettività il nuovo monitor di BenQ è dotato di una porta DVI-DL, due porte HDMI 2.o, una DisplayPort 1.2 e un jack audio da 3,5 mm.

Come ben saprete, i pannelli Twisted Nematic (TN) sono da anni lo standard nel mercato gaming, soprattutto nel settore competitivo. Sono infatti stati i primi a offrire frequenze di aggiornamento a 120 Hz, e nel corso degli anni si è continuato a puntare sempre di più su questa caratteristica, tralasciando in parte le performance visive che, pur restando di tutto rispetto, non sono certo non all’altezza delle altre tecnologie.

Per il nuovo ZOWIE XL 2731 (così come per gli altri due che, con questo, completano la serie XL) BenQ ha messo a punto e introdotto nuove tecnologie, così da garantire un’esperienza fluida e reattiva e immagini più nitide.

Il monitor XL2731 è dotato di Black Equalizer, una funzionalità che permette di aumentare la visibilità nelle scene scure senza però andare a sovraesporre le aree luminose dell’immagine a schermo. Presente anche la tecnologia Color Vibrance, che permette all’utente di aumentare la precisione in gioco regolando la vividezza del colore. Con 20 livelli di impostazioni Color Vibrance, è possibile ottenere requisiti di visualizzazione e preferenze specifici per tutti i tipi di gameplay.

BenQ ha pensato anche al comfort visivo dell’utente: per quel che riguarda gli angoli di visuale ha pensato ad un piedistallo regolabile in altezza, il cui meccanismo può essere azionato con un solo dito in modo da gestire l’altezza del monitor con facilità e posizionarlo così da avere l’angolo di visuale preferito.

Il monitor è ovviamente dotato anche di tecnologia Flicker-Free. Nessuno sfarfallio affaticherà la vista, anche dopo durante lunghe sessioni di gioco.

La cornice dei monitor serie XL è stata progettata in modo da ridurre i riflessi della luce dello schermo su di essa, e contribuire quindi a diminuire le distrazioni visive per i giocatori.

Prezzi e data di rilascio al momento non sono ancora disponibili, non resta quindi che attendere ulteriori comunicazioni da parte di BenQ.