Bill Gates è uno degli uomini più ricchi al mondo, ma è anche una persona che pensa ai bisognosi e meno fortunati. Proprio per aiutare l’umanità, ha fondato, insieme alla moglie Melinda Gates, la Gates Foundation, una fondazione privata americana che si occupa di migliorare l’assistenza sanitaria, ridurre la povertà e espandere l’accesso alle tecnologie informatiche. Con l’avanzare degli anni, Gates ha sentito il bisogno di fare qualcosa di più per il pianeta, tanto che ha annunciato, tramite un messaggio pubblicato su Twitter, che trasferirà 20 miliardi di dollari alla Gates Foundation entro la fine del mese.

With the support and guidance of our board, we plan to increase our spending from nearly $6 billion per year today to $9 billion per year by 2026. To help make this spending increase possible, I am transferring $20 billion to the foundation’s endowment this month. pic.twitter.com/ybLMAKPx7I

— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022