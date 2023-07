Un vero e proprio assistente virtuale su Windows 11 può rendere molto più frubile l’utilizzo di app, l’analisi di testi, il salvataggio di promemoria o la scrittura di documenti. ChatGPT potrebbe essere stato il primo miglior modello di intelligenza artificiale generativa per il pubblico, ma Bing sta lentamente recuperando terreno.

Mentre le risposte di ChatGPT si basano sul suo database curato, Bing è un assistente per la ricerca, il che significa che cercherà in rete quasi tutte le domande. Bing è basato su ChatGPT-4, ma poiché è progettato per Bing.com e l’indice di ricerca di Microsoft, evita di fare affidamento sul suo database interno. Sebbene ciò garantisca che Bing possa fornire informazioni più affidabili e aggiornate, l’intelligenza artificiale di Microsoft che cerca su Internet ogni piccola cosa può essere spiacevole in qualche occasione.

Secondo fonti vicine e interne all’azienda, Microsoft sembra stia sperimentando internamente una versione di Bing AI che consentirebbe agli utenti di interagire direttamente con Bing AI Chat in modo più conversazionale senza attivare una ricerca web per ogni domanda.

Immaginiamo di utilizzare frequentemente le app di Microsoft 365 Office e di chiedere aiuto a Bing AI per le funzioni di Excel o le funzionalità di Word. Nell’attuale Bing AI basato su Bing.com, se chiediamo come creare una tabella pivot in Excel, Bing AI cercherà queste informazioni sul web, fornendo una spiegazione e istruzioni dettagliate, anche se abbiamo già posto la stessa domanda.

Ora, immaginiamo la funzionalità imminente “nessuna ricerca” in atto. Bing AI farebbe affidamento sul suo database interno e sul contesto delle nostre query. Di conseguenza, Bing AI non si limiterebbe a cercare in rete ma si affiderebbe sul suo database interno per condividere i passaggi di base. Naturalmente, in caso di assenza di dettagli o informazioni si prevede che possa ugualmente accedere al web. In questo modo, Bing AI potrebbe fornire più di una semplice risposta cercata sul web, ma una vera e propria risposta personalizzata.