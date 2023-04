Bing Image Creator è ritenuto uno dei migliori generatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale (AI) disponibili gratuitamente e, attualmente, Microsoft sta testando questo strumento all’interno della barra laterale del suo browser, Edge. Questa fase di sperimentazione serve per valutare l’utilità e l’efficacia del tool, che è stato progettato per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. Edge offre già diversi altri strumenti simili, e Bing Image Creator è l’ultimo aggiunto alla lista.

Mikhail Parakhin, CEO di Advertising and Web Services di Microsoft, ha condiviso uno screenshot di Bing Image Creator in azione e ha fornito informazioni sul suo futuro all’interno della barra laterale di Edge. La particolarità di Bing Image Creator risiede nella sua capacità di generare un’immagine e inserirla direttamente in ciò che l’utente sta modificando, senza che quest’ultimo debba abbandonare la barra laterale di Edge. Di conseguenza, questo strumento è particolarmente utile per coloro che cercano ispirazione e desiderano sperimentare con i generatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale, senza però dover aprire nuove schede o interrompere la loro attività di navigazione.

We are trying this new tool on Edge sidebar: Bing Image Creator. The thesis is: generate the image and insert it right into whatever you happen to be editing. We have a pretty high usage bar for the icons there, if engagement is not stellar, we'll move it behind the plus sign. pic.twitter.com/ATRzUjae9y

— Mikhail Parakhin (@MParakhin) April 5, 2023