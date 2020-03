Biostar annuncia A10N-9630E MINI ITX: scheda madre AMD A10 integrato

Proposta nel formato Mini-ITX, la nuova scheda madre BIOSTAR A10N-9630E è dotata di un processore quad-core AMD A10-9630P, con grafica integrata AMD Radeon R5. La BIOSTAR A10N-9630E è una scheda economica e affidabile, indirizzata principalmente ai consumatori che necessitano di un sistema per attività basilari come la navigazione web, la gestione della posta elettronica e l’esecuzione di applicazioni office, con un ingombro estremamente ridotto e un ottimo rapporto tra prestazioni e consumi.

La scheda madre BIOSTAR A10N-9630E è dotata due slot DDR4, in grado di supportare fino a 32GB a 2400 MHz. Dal lato della connettività la Super LAN Surge Protection offre una capacità di protezione antistatica per la porta ethernet e integra un chip per rafforzare la stabilità elettrica e prevenire danni da fulmini e sovratensioni elettriche.

L’interfaccia di storage è una PCIe M.2 16 Gb/s, che offre un’ampia larghezza di banda a bassa latenza, garantendo prestazioni più elevate rispetto allo slot PCIe M.2 10 Gb/s. Non manca ovviamente un’uscita HDMI, in grado di fornire un’uscita video ad alta definizione con supporto 4K per l’utilizzo come HTPC collegato a uno schermo in alta definizione.

A completare le specifiche tecniche non mancano due porte SATA 6Gb/s utilizzabili in alternativa allo slot M.2, uno slot di espansione PCI-E 3.0 x2, il supporto fino a 8 porte USB 2.0/3.2 Gen1, oltre al connettore PS2 e ai jack analogici per il collegamento delle periferiche audio.

La scheda madre integra in un unico prodotto la CPU, la GPU e un dissipatore di calore a basso profilo, con un design elegante e compatto, adatto a PC dagli utilizzi più variegati ed è una scelta conveniente per i consumatori che hanno un budget limitato, ma che allo stesso tempo cercano un prodotto compatto ed efficiente per realizzare mini PC, computer da ufficio, NAS o installazioni dove si predilige l’efficienza, l’affidabilità e la compattezza di sistema alle pure prestazioni.