Biostar annuncia le nuove schede madri Z490 con socket LGA1200

Biostar ha presentato tre nuove schede madri Z490 della serie Racing con supporto per le CPU desktop Intel Comet Lake-S. Oltre alla linea Z490, Biostar ha anche rilasciato le schede madri della serie B460 e H410 che si rivolgeranno ai segmenti entry-level e budget, ma per il momento non abbiamo molti dettagli a riguardo.

Il Trio di schede madri Z490 comprende la Z490 GTA EVO, la Z490 GTA e la Z490 GTN. Tutte e 3 le schede madri fanno parte della serie Racing e supportano pienamente le future CPU desktop Comet Lake di Intel. Per queste schede madri, Biostar ha optato per un look “sportivo”, offrendo gli stessi disegni in bianco e nero sul PCB, ma un layout più aggressivi rispetto alla lineup Z390.

Il modello di punta della linea Biostar Z490 è la Z490 GTA EVO. Questa scheda madre ATX presenta un design VRM a 16+2 fasi con induttori da 36A, raffreddati da due grandi dissipatori in alluminio. La CPU è alimentata da due connettori a 8 pin e sono disponibili 4 slot DDR4 DIMM in grado di supportare velocità fino a 4400MHz e capacità fino a 128GB. Per il comparto storage sono disponibili sei porte SATA III. La copertura aggiuntiva nel reparto I/O, sul pannello posteriore, presenta LED RGB e si estende fino alla scheda audio, in questo caso isolata.

Gli slot di espansione sulla scheda madre includono due PCIe 3.0 16x, tre PCIe 3.0 1x e tre slot M.2 (2 per lo storage e 1 per il Wi-Fi AIC) coperti da dissipatori in alluminio. Biostar ha incluso una schermatura metallica su entrambi gli slot PCIe 3.0 16x, ma purtroppo non è presente il supporto Gen 4.0. L’I/O sulla scheda madre include 2 USB 3.2 Gen 2 (Type-A + Type-C), 10 USB 3.2 Gen 1 (8 sul pannello posteriore, 2 sul pannello frontale del case), 4 porte USB 2.0, scheda di rete LAN Intel Gigabit, 2 antenne Wi-Fi, 1 porta PS/2, una porta HDMI e jack audio a 7.1 canali alimentato dal codec ALC1150.

La Biostar Z490 GTA è una versione più “tranquilla” della GTA EVO, con un comparto VRM da 14+2 fasi con induttori da 36A. La CPU è alimentata da una configurazione con doppio connettore 8+4 pin e sono supportati fino a 4 moduli DDR4 DIMM con velocità fino a 4400MHz (OC+) e capacità fino a 128GB. Le opzioni di storage includono sei porte SATA III.

Gli slot di espansione sulla scheda includono due PCIe 3.0 16x, tre PCIe 3.0 1x e tre slot M.2 (2 per lo storage e 1 per il Wi-Fi) dotati di dissipatori di calore. L’I/O sulla scheda include 6 porte USB 3.2 Gen 1 (4 posteriori e 2 sul pannello frontale), 6 porte USB 2.0 (2 posteriori e 4 sul pannello frontale), una porta LAN Intel Gigabit Ethernet, 2 connettori per antenne Wi-Fi, 2 porte PS/2 (per mouse e tastiera), HDMI, DP, VGA e un jack audio a 7.1 canali gestito dal chipset ALC 1150.

Abbiamo infine la Biostar Z490 GTN, variante ITX dedicata a tutti quegli utenti in cerca di una soluzione compatta ma performante. Questa scheda è caratterizzata da un comparto VRM a 8+1 fasi con la CPU alimentata da un unico connettore a 8 pin. Da un punto di vista estetico, questa scheda madre della serie Racing ha due dissipatori, uno sul PCH (Platform Controller Hub, più comunemente detto chipset) e uno sopra i VRM, che funge anche da copertura del pannello I/O posteriore. Ci sono due slot DDR4 DIMM che supportano fino a 64GB di memoria con velocità di 4400MHz (OC+).

Gli slot di espansione includono un singolo slot PCIe 3.0 16x e un singolo slot M.2, presente sul retro della scheda madre. L’I/O include 6 porte USB 3.2 Gen 1 (4 posteriori e 2 sul pannello frontale), 4 porte USB 2.0 (2 posteriori e 2 sul pannello frontale), una LAN Gigabit Ethernet gestita dallo stesso controller Intel I219V delle altre Biostar Z490, una porta combo PS/2, 2 porte per antenne Wi-Fi, HDMI, VGA, e un jack audio HD 7.1 canali.

Le schede madri della linea BIOSTAR Z490 Racing dovrebbero avere prezzi compresi tra i 149 e i 249 dollari, tipici della fascia media e decisamente competitivi. Vedremo se queste motherboard arriveranno sul nostro mercato, per il momento non ci sono informazioni a riguardo.