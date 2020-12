Biostar e ASRock, le schede Z490 supporteranno ufficialmente Rocket Lake

Ormai manca davvero poco al lancio della nuova serie di CPU desktop di Intel, nome in codice Rocket Lake, e i primi produttori di schede madre stanno già garantendo la compatibilità dei chip di undicesima generazione. Biostar e ASRock sono state le prime aziende a confermare la notizia, la prima direttamente mentre la seconda indirettamente con un aggiornamento BIOS.

Secondo quanto pubblicato sui profili ufficiali di Biostar sui social media, e condiviso su Twitter dal sempre attentissimo @momomo_us, le schede madre della serie 400 del produttore sono pronte ad ospitare le future CPU Intel Core di 11° Gen, tant’è che le schede madre Biostar Racing Z490 vengono già pubblicizzate con un badge dedicato al supporto per i chip Rocket Lake.

Anche un recente aggiornamento del BIOS per le schede madre premium di ASRock serie Z490, W480 e H470 avrebbe introdotto il supporto preliminare per i futuri chip Intel.

Non è una vera e propria sorpresa. Il primo indizio risiede nel fatto che l’undicesima generazione di CPU Intel, nome in codice Rocket Lake-S, utilizzerà lo stesso socket LGA1200 della precedente generazione di processori, Comet Lake-S. Un ulteriore conferma poteva già essere trovata nel supporto allo standard PCIe 4.0 per alcune schede madre Intel di fascia alta, questo nonostante allo stato attuale delle cose non esista CPU Intel per il mercato consumer con il supporto a tale specifica.

Le ultime voci di corridoio puntano ad una presentazione di Rocket Lake-S già durante il CES 2021 che si terrà a gennaio. È atteso anche l’annuncio di una nuova famiglia di schede madre serie 500 (Z590, H570 e B560), nonostante come abbiamo potuto notare non siano essenziali per l’utilizzo delle future CPU.

I processori dovrebbero essere disponibili, tuttavia, solamente verso febbraio o marzo del prossimo anno.