Biostar, ecco le nuove schede madri Z590 Valkyrie

Biostar ha presentato due nuove schede madri basate sulla piattaforma Intel Z590 che appartengono alla sua gamma Valkyrie: la ATX Z590 Valkyrie e la mini-ITX Z590i Valkyrie. Si tratta di modelli che dovrebbero soddisfare le esigenze di giocatori più esigenti offrendo loro funzionalità avanzate degne di prodotti di fascia alta.

Per molti anni Biostar si è concentrata su motherboard entry-level, mid-range e specializzate, lasciando le piattaforme di fascia alta pensate per i videogiocatori a produttori più grandi. Diversi anni fa la società aveva annunciato i prodotti della serie Racing progettate per i gamer ma, sebbene non fossero chiaramente prodotti entry-level o di nicchia, non erano ancora in concorrenza diretta con hardware alto livello. Con Valkyrie, Biostar vuole finalmente offrire schede madri progettate per gli appassionati che richiedono alte capacità in overclock insieme ad un ricco set di funzionalità.

La famiglia iniziale Biostar Valkyrie include due modelli che supportano i processori Intel su socket LGA1200 (Comet Lake-S, Rocket Lake-S): la Z590 Valkyrie e la Z590I Valkyrie. Per massimizzare il potenziale in overclock, entrambe le motherboard utilizzano PCB a dieci strati, moduli digitali per la regolazione della tensione (VRM) basati su Dr.MOS con induttori e condensatori a stato solido, raffreddamento attivo e circuiti di memoria avanzati. A causa dei diversi form factor, la Mini-ITX Z590I Valkyrie utilizza VRM con 10 fasi, mentre l’ATX Z590 Valkyrie ha VRM con 22 fasi. Tra le altre caratteristiche troviamo un sofisticato raffreddamento del chipset, slot PCIe x16 rinforzati, connettori di alimentazione robusti e porte I/O protette.

La piccola Biostar Z590I Valkyrie è dotata di due slot di memoria DDR4 che supportano fino a 64GB di memoria DDR4-5000, uno slot PCIe 4.0 x16, quattro connettori SATA e uno slot M.2-2280 per PCIe 4.0 x4 o SATA SSD. La Biostar Z590 Valkyrie offre invece quattro slot di memoria DDR4 per installare fino a 128GB DDR4-5000, tre slot PCIe x16 (due PCIe 4.0 x16/x8 e un PCIe 3.0 x16 che funziona in modalità x4), sei connettori SATA e tre slot M.2-2280 per unità SATA o PCIe.

Essendo offerte di fascia alta, le schede madri Z590I Valkyrie e Z590 Valkyrie di Biostar presentano tantissime opzioni per la connettività, che includono una porta 2.5GbE, uno slot M.2-2230 per un adattatore Wi-Fi 6 opzionale, molteplici connettori USB 3.2 Gen 1 Type A, una USB 3.2 Gen 2×2 Type C, due uscite video (DisplayPort 1.4, HDMI 2.0) e un sottosistema audio a 7.1 canali con uscita ottica e jack da 3,5mm. Z590I Valkyrie e Z590 Valkyrie di Biostar dispongono inoltre di connettori per strisce LED RGB e vengono fornite con software per il loro controllo.

Al momento, Biostar deve ancora rivelare i prezzi delle sue schede madri della serie Valkyrie, ma è sicuro che queste piattaforme saranno più costose rispetto alla famiglia Racing.