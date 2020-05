Bisogno di spazio? ci pensa il nuovo NAS di ASUSTOR

ASUSTOR, marchio dell’azienda taiwanese ASUS e specializzato nella realizzazione di NAS dedicati al mercato business, ha finalmente reso disponibile il suo LOCKERSTOR 10 Pro presentato all’inizio di quest’anno durante il CES di Las Vegas.

Il NAS di fascia alta, conosciuto anche con il numero di modello AS7110T, è basato su una CPU Intel Xeon E-2224 quad-core dalla frequenza base di 3,4GHz e capace di raggiungere 4,6GHz in Turbo Boost, oltre a disporre di 8GB di RAM DDR4 ECC. Dispone di ben 10 slot per dischi da 3,5″ o 2,5″ per l’archiviazione fino a 160TB di dati, accompagnati da due slot SSD M.2 2280 da utilizzare come cache. In caso di necessità di ulteriore espansione sul NAS sono presenti due porte USB 3.2 Gen 2 e una singola porta USB 3.2 Gen 1.

Per quanto riguarda la connettività, il LOCKERSTOR 10 Pro si affida ad una porta LAN 10Gbps e a 3 porte da 2,5Gbps in grado di essere aggregate per una velocità complessiva di 7,5Gbps. Secondo le specifiche del produttore, utilizzando i dischi in configurazione RAID 5, è possibile arrivare a velocità pari a 1181MB/s in lettura e 1178MB/s in scrittura tramite la LAN 10Gbps, 848MB/s in lettura e 847MB/s in scrittura sfruttando la funzionalità link aggregation delle porte 2,5Gbps.

I dischi possono essere utilizzati in modalità singola, come parte di configurazioni RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 e JBOD. Tra le varie funzionalità del NAS troviamo la possibilità di sostituzione dei dischi guasti tramite hot-swap (senza bisogno di spegnere il NAS), utile per chi ha la necessità di avere il proprio server di storage sempre disponibile anche in caso di rottura e necessaria sostituzione di uno dei dischi.

Il raffreddamento dell’unità è affidato a due ventole da 120mm mentre l’alimentazione è provvista da un PSU da 350W. L’ASUSTOR LOCKERSTOR 10 Pro non è di certo compatto ed adatto agli spostamenti viste le generose dimensioni di 293 x 230 x 215,5 mm ed un peso di oltre 7kg.

Il prezzo consigliato è di circa 1000 dollari ed è al momento acquistabile tramite il sito ufficiale sul territorio di USA e Canada. Per maggiori informazioni visitate la pagina ufficiale di ASUSTOR a questo link.