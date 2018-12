Bitdefender Antivirus Plus 2019, Internet Security 2019 e Total Security 2019 scontati del 50%

Ormai la fine dell’anno è alle porte e molti avranno l’antivirus in scadenza. Bitdefender lo sa bene e per questo ha attivato una promozione che potrebbe fare proprio al caso vostro. Si parla del 50% di sconto, mica pizza e fichi.

Non fate i tirchi, proteggersi online, specie se si è alle prime armi con la rete, è importantissimo. Quante se ne sentono tra ransomware, virus e altri attacchi ai vostri dati? E allora questa è un’occasione da non farsi sfuggire.

Bitdefender Antivirus Plus 2019 è stato scontato di 20 euro e passa quindi da 39,99 a 19,99 euro, poco più di un euro e mezzo al mese. Il software protegge fino a 3 computer Windows per un anno. Internet Security 2019 offre maggiori soluzioni di sicurezza di Antivirus Plus 2019, soprattutto legate alla privacy, ma copre lo stesso numero di dispositivi Windows del fratello minore. In questo caso il prezzo scende di 30 euro, passando da 59,99 a 29,99 euro.

Chi ha invece necessità di sicurezza ulteriori può puntare su Total Security 2019, che copre 5 dispositivi – Windows, macOS, iOS e Android – per un anno. In questo caso il prezzo scende di 35 euro, passando da 69,99 euro a 34,99 euro.

Potete trovare tutte le informazioni su Antivirus Plus 2019 a questo indirizzo, riguardo la suite Internet Security 2019 su questa pagina e i dettagli sul prodotto più completo, Total Security 2019, a questo link.