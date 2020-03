Bitspower Brizo: ecco un waterblock per MSI RTX 2080 SUPER VENTUS XS OC

Sono disponibili sul mercato i nuovi waterblock Bitspower Brizo a slot singolo per MSI GeForce RTX 2080 SUPER VENTUS XS OC. Il design dei nuovi waterblock Brizo è caratterizzato da una placca argentata con effetto spazzolato, mentre il resto del corpo è in vetro acrilico trasparente. Questo consente di creare spettacolari effetti luminosi, grazie al sistema di illuminazione LED DRGB integrato. I LED possono anche essere controllati, una volta collegato alla scheda madre tramite l’apposito header, da altri sistemi di illuminazione proprietari con cui è compatibile, ad esempio “Polychrome RGB” di ASRock, ASUS “Aura Sync“, GIGABYTE “RGB Fusion“, MSI “Mystic Light” o “Razer Chroma” di Razer.

Oltre a queste caratteristiche di design puramente estetiche, ciò che realmente colpisce di questo waterblock sono le elevate prestazioni di raffreddamento racchiuse in uno spessore di soli 22mm. Questo è possibile grazie ad una struttura a micro-alette che trasferisce rapidamente il calore della GPU al liquido di raffreddamento.

Questo Brizo, essendo progettato ad hoc per la MSI GeForce RTX 2080 SUPER VENTUS XS OC, copre l’intera lunghezza della scheda e il blocco d’acqua è stratificato con una piastra di base in rame nichelato e cromato che è meticolosamente modellato per permettere il maggior contatto possibile sulla superficie della GPU e del VRM.

Le dimensioni totali del corpo del Bitspower Brizo sono pari a 140mm di larghezza, 232mm di lunghezza e 22mm di spessore. Il prodotto viene fornito con un cuscinetto termico, da usare durante l’installazione, oltre alle viti di montaggio.