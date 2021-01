Bitspower, il nuovo waterblock RTX 3080 Mobius è perfetto per le Founders Edition

Quando la NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition è approdata sul mercato, eravamo molto curiosi di sapere come sarebbero stati realizzati i waterblock per quella scheda, data la forma piuttosto inconsueta del PCB. A settembre, EKWB aveva confermato che la reference board non era identica al PCB della Founders Edition, e più tardi, a novembre, è uscita con waterblock in edizione speciale per le schede Founders Edition. Ma EKWB non è l’unico produttore di sistemi di raffreddamento ad acqua sul mercato e Bitspower è un’altra azienda che ormai da anni opera nel settore. Infatti, sul sito web della compagnia è comparso il waterblock Premium Morbius, progettato appositamente per le GeForce RTX 3080 Founders Edition.

Il waterblock offre un design perfetto per abbinarsi allo stile delle schede Founders Edition di NVIDIA. Inoltre, dato che i raccordi sono stati posizionati ad una estremità, appare quasi come una gigantesche chiavetta USB. Sul lato PCIe del waterblock è presente un connettore D-RGB e sul lato esterno un grande foro per far passare il connettore di alimentazione a 12 pin. Il waterblock stesso è realizzato in rame nichelato, con quello che sembra un rivestimento in alluminio, anche se al momento non ne siamo abbastanza sicuri. Il prezzo è fissato a 9.150 NTD, che si traduce in circa 270 euro.

Qualche mese fa, Bitspower aveva presentato i waterblock BP-VG3090FE e BP-VG3080FE, anch’essi studiati appositamente per il raffreddamento a liquido delle Founders Edition di NVIDIA. Il waterblock è realizzato in nichel e include una placca in rame ricoperta di cromo per il contatto con la GPU e l’area dedicata ai VRM. All’interno del waterblock è stata installata una striscia a LED digital RGB che illumina l’intero waterblock trasparente, garantendo un effetto visivo decisamente accattivante e in grado di adattarsi a qualsiasi build, anche quelle più estreme e colorate.