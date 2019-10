Summit M, da Bitspower un waterblock con OLED per CPU Intel e AMD

Il nuovo Bitspower Summit M è un waterblock compatibile con piattaforme AMD e Intel. A bordo c'è anche un display OLED per vedere le temperature.

Bitspower ha presentato il nuovo waterblock Summit M. La particolarità di questo prodotto è la sua compatibilità multipiattaforma: può essere usato indifferentemente con CPU Intel o AMD.

Altro elemento caratterizzante è il display OLED di cui è dotato, un piccolo schermo che può mostrare la temperatura della CPU sia in gradi Celsius che Fahrenheit oppure il logo Bitspower. Lo schermo OLED era già stato integrata nel modello Summit MS, usabile esclusivamente con CPU Intel.

Com’è stato possibile realizzare un design multipiattaforma? Semplicemente tagliando gli angoli della copertura “in stile Intel” al fine di ottenere spazio per la piastra di montaggio dedicata alle soluzioni AMD.

Il waterblock è in rame nichelato e integra alette e canali di raffreddamento da 0,3 mm. Sul waterblock è presente anche un sistema di led RGB indirizzabili per illuminare la sezione chiara tra la parte superiore con l’OLED e la base.

Non manca la compatibilità con Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome o Razer Chroma per sincronizzare l’illuminazione del waterblock con quella presente su altri componenti. Per l’alimentazione dell’illuminazione RGB è necessario un header a 3 pin.

Il prezzo del Summit M dovrebbe attestarsi a circa 150 dollari. Al momento non è disponibile sul mercato ma è possibile prenotarlo sul sito dell’azienda.