Black Friday 2019 | Corsi, videocorsi e webinar

Il Black Friday arriva anche su Docety! Non c’è bisogno di presentazioni per il nuovo player della formazione online che permette di consultare influencer e professionisti attraverso Docety 1on1 (lezioni individuali), Docety Class (seminari) o Docety Video (videocorsi). Per usare Docety basta una connessione ad internet, un PC, una webcam e un microfono. A partire da martedì 26 fino a sabato 30 novembre verrà applicato uno sconto del 20% su tutti i contenuti della piattaforma.

Salute e benessere

Hobby e crescita personale

Lingue straniere e comunicazione

E-sport

Business e Marketing

Musica

Foto, video e software

Arte e Design

Consulenze professionali