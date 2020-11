Black Friday, 65% di sconto sul software VideoProc per conversione ed editing video

Il Black Friday sta arrivando, portando con sé tutte le migliori offerte! Digiarty offre uno sconto del 65% su VideoProc – un software facile da utilizzare ma molto potente, per il download di video in 4K, la conversione e l’editing di video e la possibilità di registrare il proprio schermo: il tutto con accelerazione hardware GPU!

Per un periodo di tempo limitato, utilizza il codice coupon del Black Friday [BF-SP]: potrai ottenere la licenza a vita di VideoProc a soli 25,95€ anziché 78,90€. Si tratta di una tariffa una tantum per rimuovere i limiti della versione di prova: questo aggiornamento gratuito a vita alla nuova versione permette di usufruire di funzionalità nuove o migliorate, oltre al supporto tecnico gratuito a vita.

(Offerta Limitata) – Approfitta subito di uno sconto eccezionale del 65%

Come potrebbe esserti utile VideoProc?

Vuoi convertire velocemente file da MKV – o altri formati – a MP4 senza perdere la qualità del file originale? Fare un backup dei tuoi DVD e digitalizzarli per guardarli nei tuoi dispositivi? Comprimere video di grosse dimensioni per poterli caricare o condividere via email o Whatsapp? Modificare velocemente video in 4K? Registrare lo schermo del PC con la tua voce in sottofondo?

Puoi trovare tutto ciò su VideoProc – uno dei migliori software di elaborazione video 4K per Windows e Mac!

Incredibile velocità grazie all’accelerazione hardware della GPU

Questo programma si differenzia dagli altri software di elaborazione video presenti sul mercato grazie alla sua capacità di supportare in modo unico la tecnologia di accelerazione hardware su GPU, basata su GPU Intel, AMD e NVIDIA, il che significa che può usufruire delle risorse dell’hardware per aumentare la velocità di conversione di ben 47 volte più del normale, senza surriscaldare e sforzare la CPU. Cosa vuol dire in poche parole? Che è possibile convertire grossi file in 4K, o video particolarmente lunghi, in pochi secondi e senza alcun crash del programma!

Incredibili funzioni di conversione ed editing dei video

Non importa che i tuoi video siano in 3D o VR a 360°, che siano girati con la GoPro, una camera professionale, DSLR, droni e altri dispositivi: VideoProc riconoscerà rapidamente qualsiasi tipo di file. In soli tre passaggi è possibile convertire video, audio e anche vecchi/nuovi DVD in più di 420 tra formati e dispositivi, come: MP4 H.265/H.264, AVI, MOV, FLV, WMV, WebM, AVCHD, MP3, AAV, WMA, FLAV, W4A, OGG, iPhone, iPad, Android, PS5, Xbox, Surface, ecc. Non preoccuparti quindi di problemi di compatibilità, puoi far girare praticamente di tutto in qualsiasi momento e ovunque tu voglia.

Inoltre, convertire un file video/audio/DVD con VideoProc è semplicissimo: basta infatti trascinare il tuo file dentro il programma, scegliere il formato di salvataggio, cliccare su “RUN” ed iniziare la conversione. Ecco fatto! Controlla qui tutti i formati e i dispositivi supportati da Videoproc.

Se hai bisogno di sistemare i tuoi video prima o dopo la conversione è presente anche un utilissimo e pratico toolbox per modificare il file. Puoi:

Tagliare le parti indesiderate dal video;

Unire più clip di diversi formati in un unico file;

Ridimensionare un video per eliminare le strisce nere tipiche dei film;

Ruotare un video a 360°, ruotare i video orizzontalmente o verticalmente;

Rallentare o velocizzare un video;

Aggiustare la luminosità ed applicare effetti, rimuovere l’effetto “fisheye”;

Aggiungere sottotitoli e filigrana per personalizzare il video ecc.

Se i video sono mossi puoi anche renderli più lineari con la funzione di stabilizzazione. Per gli utenti più esperti è anche possibile modificare i parametri come l’aspect ratio (4:3, 1:1, 12:9, ecc) bit rate, frame rate, codec, tracce audio e comprimere video da 4K a 1080p/720p o viceversa.

Download gratuito ed efficace

Grazie al suo downloader integrato puoi scaricare video, audio ed intere playlist da 1000+ siti, in modo completamente gratuito. VideoProc ha alcuni vantaggi unici rispetto ad altri strumenti di download o altri siti. È possibile, ad esempio, scaricare più file contemporaneamente o tutti i video di una playlist in blocco, salvarli con diversi formati e mantenere la loro qualità originale, che sia 8K, 4K, 1080p, 720p ecc. (la maggior parte dei downloader ti permette solo di salvare i video con una qualità massima di 720p). Con VideoProc puoi anche registrare una livestream per YouTube.

Registrazione dello schermo in HD

Clicca su “Registratore” sull’interfaccia principale di VideoProc – da qui puoi selezionare diverse modalità di registrazione, in base alle tue necessità: registrare lo schermo intero o solo parte di esso, sia su PC che su Mac; registrare la webcam o registrare sia la webcam che lo schermo (la maggior parte degli youtuber registra con questa modalità).

Basta connettere il microfono per poter registrare tutorial, recensioni, presentazioni, gameplay, ecc. Durante la registrazione puoi anche disegnare o evidenziare qualcosa, per attirare l’attenzione del tuo pubblico. Le tue registrazioni possono essere salvate in UHD/HD, dipende dalla risoluzione massima supportata dal tuo computer.

Offerta Black Friday – La licenza a vita di VideoProc è ora scontata al 65%!

In termini di Black Friday, questo è il prezzo più basso per VideoProc: si tratta di uno sconto notevole, considerando la qualità del software in questione.

Acquistando la licenza completa si ottengono benefici a vita. La versione completa della licenza a vita di VideoProc è attualmente in offerta al 65%: da 74,90€ a 25,95€. Un’opportunità da non perdere se stai cercando un programma di elaborazione video completo e potente! I benefici della licenza a vita di VideoProc includono:

La rimozione dei limiti presenti nella versione di prova e l’utilizzo di tutte le funzioni del programma;

Pagamento una tantum per un aggiornamento gratuito a vita che comprende tutti gli aggiornamenti del programma, per godere di nuove funzioni e miglioramenti;

Assistenza tecnica gratuita, per sempre!

Garanzia di rimborso di 30 giorni.

Acquista la licenza per godere di aggiornamenti gratuiti ed illimitati!