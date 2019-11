Black Friday e Cyber Monday Acer: fino a 600€ di sconto su notebook e accessori

Anche per Acer arriva il momento dei saldi pazzi in occasione del Black Friday 2019! L’occasione è ghiotta, perché grazie agli sconti Acer è possibile acquistare uno degli ottimi notebook dell’azienda a prezzi davvero concorrenziali, con uno risparmio fino al 50% su di una apposita elezione di prodotti. Acer, dunque, continua la sua campagna saldi, con promozioni che si protrarranno fino al prossimo 2 dicembre, con sconti sia su prodotti nuovi che su i best seller dell’azienda già apprezzati nel corso delle ultime tornate di sconti.

Prodotti eccezionali, come lo straordinario Nitro 5, laptop gaming dotato di uno schermo IPS Full HD da 15,6 pollici (con opzione a 144 Hz) e un design con scocca nera e illuminazione e dettagli in rosso, il Nitro 5 è supportato da un AMD Ryzen 7 3750H che offre 4 core, 8 thread e un clock di base a 2,3 GHz che può accelerare in boost fino a 4 GHz. Oltre alla grafica integrata Vega con 10 CU a 1400 MHz, il portatile offre anche una GPU dedicata Radeon RX 560X per massimizzare al meglio le performance video, garantendo così il meglio dell’esperienza portatile per i gamer più esigenti.

Di seguito la nostra selezione di offerte Acer per questo Black Friday 2019. Ovviamente gli sconti non sono finiti e potrete consultare l’intera offerta di Acer nella relativa pagina delle offerte, o cliccando sul banner sottostante. Buono Shopping!

N.B. I prezzi che seguono sono quelli originali. Lo sconto sul prezzo, infatti, viene applicato nel carrello al momento dell’acquisto inserendo l’apposito coupon di sconto presente nella descrizione del prodotto. Prima di procedere al pagamento, assicurati di aver inserito il coupon.

La nostra selezione di prodotti

