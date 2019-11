Black Friday HP Store: 25% di sconto su prodotti selezionati

Anche sullo store HP sono arrivati i saldi del Black Friday! Lo store ufficiale del popolare brand di informatica, infatti, ha messo in sconto alcuni modelli dei suoi apprezzatissimi notebook e desktop, proponendoli tutti con uno sconto del 25% sul prezzo originale. Un’occasione ottima per acquistare un notebook HP ad un prezzo concorrenziale, con la garanzia di avere tra le mani i prodotti di uno dei leader dell’odierno mercato notebook, da sempre caratterizzatisi sia per l’eccezionale qualità costruttiva, sia per la bontà dei diversi hardware, capaci di offrire soluzioni adatte a tutte le esigenze e tasche: siate voi studenti, gamer o professionisti.

Le offerte, come detto, sono su prodotti selezionati, e dato il numero contenuto di promozioni abbiamo pensato di proporvi direttamente in questa news tutte le offerte in corso, ben chiaro che le quantità sono limitate e che la promozione durerà solo fino alla prossima domenica (1 dicembre), quindi meglio affrettarsi! Ovviamente la giornata del Black Friday non finisce qui, e noi di Tom’s saremo a supporto del vostro shopping con ancora tante segnalazioni dai principali store online. Il nostro consiglio? Tenete d’occhio la nostra pagina dedicata che non solo si occuperà degli sconti su Amazon, ma anche di tutte le promozioni provenienti dai principali rivenditori online.

N.B. per assicurarsi di ricevere lo sconto sul prodotto acquistato, inserire il codice promozionale BF19 al momento del pagamento.

I prodotti HP in offerta

