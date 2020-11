Black Friday itek, monitor da gaming per tutti i gusti

Quel periodo dell’anno che comprende Black Friday e Cyber Monday è forse il momento migliore per portarsi a casa delle ottime offerte su una grande varietà di prodotti, tech e non. Ad esempio, le offerte di itek potrebbero farvi risparmiare sull’acquisto di un nuovo monitor da gaming per la vostra postazione, con il quale lanciarvi all’avventura in uno dei tantissimi titoli in uscita in questi mesi o nel vostro gioco preferito!

Tra i vari modelli proposti a prezzo scontato nel periodo che va dal 27 al 30 novembre sono presenti moltissimi modelli della nuova linea di monitor da gaming itek GGF e GGC, di cui l’azienda ci ha già parlato in un articolo dedicato. Sono disponibili all’acquisto con un sostanziale sconto alcuni dei display dalle diagonali da 24″ ed un interessante prodotto da 28″. Non mancano gli acclamati prodotti della linea TAURUS da 27″, anch’essi proposti ad un prezzo eccezionale.

Che stiate cercando un monitor ad alta frequenza di aggiornamento per ottenere un po’ di vantaggio in giochi frenetici come gli sparatutto, un pannello curvo per un’esperienza multimediale più immersiva o un display dall’alta risoluzione, le offerte itek per Black Friday e Cyber Monday sono fatte apposta per voi!

Di seguito abbiamo selezionato alcuni dei prodotti itek che troverete su Amazon a prezzo scontato. Tenete presente che il prezzo ribassato che abbiamo inserito qui sotto è solamente indicativo, itek ci ha confermato che le offerte potrebbero essere ancora più convenienti!

Offerte Black Friday di itek

itek GGC 23,6″ Curved R1200, 1920×1080, VA, 144Hz

Il monitor itek GGC da 23,6″ vi stupirà grazie al suo pannello leggermente curvo di tipo VA con raggio R1200. Dotato di una risoluzione di 1920×1080 pixel, possiede una frequenza di aggiornamento di 144Hz e supporta la tecnologia FreeSync, ideale per i giochi in cui i tempi di reazione fanno la differenza. Con un MPRT (Moving Picture Response Time) di solo 1ms, ogni dettaglio dell’immagine sarà nitido e preciso. Gli ingressi comprendono una DisplayPort e due HDMI. Lo stand è regolabile in altezza e nella parte posteriore è presente un LED rosso che completa il design aggressivo e decisamente orientato al mercato gaming.

» Clicca qui per acquistare itek GGC 23,6″ a €169,90 ( €214,90 )

itek GGF 24,5″ Flat, 1920×1080, Fast IPS, 144Hz

Il display da gaming itek GGF è più adatto ai tradizionalisti. Coloro che prediligono gli schermi flat adoreranno il pannello Fast IPS da 24,5″ con risoluzione 1920×1080 pixel e refresh rate di 144Hz. A completare il pacchetto ci pensano le tecnologie FreeSync e G-Sync, il supporto ai contenuti HDR, due ingressi HDMI e una DisplayPort, oltre che una striscia a LED RGB nella parte posteriore.

» Clicca qui per acquistare itek GGF 24,5″ Flat a €214,90 ( €249,90 )

itek GGF 24,5″ Flat, 1920×1080, Fast IPS, 240Hz

Affamati di FPS? Questo monitor itek GGF da 24,5″ con pannello Fast IPS FullHD è in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 240Hz! Le tecnologie G-Sync e FreeSync vi assicureranno una riduzione dell’effetto tearing indipendentemente dalla vostra GPU. Il design del display vanta cornici ridotte ed un tocco di RGB nella parte posteriore. Lo stand permette la regolazione dell’altezza, dell’inclinazione e della rotazione fino a posizionare il monitor in verticale.

» Clicca qui per acquistare itek GGF – 24,5″ Flat a €269,90 ( €324,90 )

itek GGF 24,5″ Flat, 1920×1080, TN, 60Hz

Se siete comunque alla ricerca di un valido monitor da utilizzare per lavoro o per la creazione di contenuti da sfruttare anche per qualche sessione di gioco tra un progetto e l’altro, il display itek GGF da 24,5″ è quello che fa per voi. La risoluzione di 1920×1080 pixel è abbastanza alta da permettervi di portare a termine qualsiasi tipo di operazione senza problemi ed il refresh rate da 60Hz si adatta benissimo al casual gamer che si vuole divertire senza entrare nel mondo competitivo o ha un budget limitato.

» Clicca qui per acquistare itek GGF 24,5″ Flat a €99,90 ( €125,90 )

itek GGF 24,5″ Flat, 1920×1080, TN, 144Hz (165Hz OC)

L’estetica dei prodotti da gaming, i quali solitamente vantano design aggressivi e luci LED RGB, potrebbe non piacere a tutti. L’azienda ha pensato anche a questo tipo di clientela con il monitor itek GGF da 24,5″. Il design vanta linee più classiche e non c’è alcuna traccia degli sbrilluccicosi LED che ai videogiocatori piacciono così tanto. Questo non significa che le qualità del display siano meno valide per il gioco! Con un pannello TN FullHD dalla frequenza di aggiornamento di 144Hz, overclockabile a 165Hz, è il prodotto perfetto per accontentare i gamer che preferiscono rimanere in incognito.

» Clicca qui per acquistare itek GGF 24,5″ Flat a €159,90 ( €194,90 )

itek GGF 28″ Flat, 4K UHD 3840×2160, IPS, 60Hz

Il pannello più grande e più risoluto nella nostra selezione è presente nel monitor itek GGF da 28″. La maggiore diagonale del pannello a 60Hz, in accoppiata alla risoluzione 4K (3840×2160 pixel), vi permetterà di gestire in maniera migliore l’area di lavoro e le varie finestre aperte sul desktop. I giochi in grado di sfruttare al meglio l’alta risoluzione e di regalare scenari mozzafiato saranno ancora più piacevoli e coinvolgenti!

» Clicca qui per acquistare itek GGF 28″ Flat a €289,90 ( €346,90 )

itek TAURUS GGC 27″ Curved R1500, 1920×1080, VA, 144Hz (165Hz OC)

Il primo monitor nella lista della linea TAURUS è un vero fuoriclasse. Il grande pannello VA curvo (R1500) da 27″ con risoluzione 1920×1080 pixel può raggiungere i 165Hz di refresh rate in overclock. I collegamenti video sono tre, nello specifico una DisplayPort e due HDMI. Il display vanta un design dalle cornici ridotte su tre lati, adatto per configurazioni multi-monitor e nella parte posteriore, attorno all’attacco per lo stand, è presente un LED rosso che ne sottolinea il DNA da gaming.

» Clicca qui per acquistare itek TAURUS GGC 27″ Curved

itek TAURUS GGF 27″ Flat, 1920×1080, TN, 144Hz

Se i monitor curvi non fanno proprio al caso vostro, la gamma TAURUS mette a disposizione anche un modello da 27″ flat. Il pannello FullHD di itek TAURUS GGF 27″ ha un refresh rate di 144Hz. Non mancano la tecnologia G-Sync per la riduzione del tearing ed il supporto ai contenuti HDR. Bonus: questo monitor di itek possiede anche due casse incorporate, eliminando l’esigenza di collegare un dispositivo audio aggiuntivo al vostro PC!

» Clicca qui per acquistare itek TAURUS GGF 27″ Flat

itek TAURUS GGF 27″ Flat, 2560×1440, IPS, 144Hz

Alla ricerca di un monitor più definito del FullHD ma non volete arrivare fino al 4K? Il monitor itek TAURUS GGF 27″ con la sua risoluzione QHD (2560×1440 pixel) è la perfetta via di mezzo che fa proprio al caso vostro! Non dovrete rinunciare alla fluidità dei 144Hz per una maggiore risoluzione ed il pannello di tipo IPS è ottimo anche per la visione di contenuti multimediali o per il lavoro creativo. Con un design più sobrio di molti altri monitor da gaming, si adatta facilmente a ogni tipo di setup.

» Clicca qui per acquistare itek TAURUS GGF 27″ Flat