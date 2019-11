Black Friday, le migliori offerte del 28 novembre: sconti su periferiche gaming Corsair, Razer e HyperX

Ormai ci siamo! Alla vigilia del Black Friday continuano le offerte che Amazon ha pensato per i suoi utenti, con sconti e promozioni che, giorno dopo giorno, stanno facendo la gioia di tanti acquirenti online. Le offerte di questi giorni hanno messo in promozione di tutto, dalla tecnologia di tutti i giorni all’abbigliamento, passando inevitabilmente per smartphone, videogame e, oggi, per le periferiche PC dedicate al gaming. Sono tante, infatti, le proposte del giorno dedicate ai principali brand del settore, come Razer e Corsair, con sconti che abbassano il prezzo di mouse, tappetini e tastiere. Certo, le offerte arrivano praticamente a cavallo di venerdì e, pertanto, potreste pensare di lasciarle da parte nell’attesa delle promozioni di domani, tuttavia il nostro consiglio, specie in periodo di Black Friday, è di acquistare prontamente i prodotti di interesse, onde evitare non solo un’oscillazione del prezzo (che non sempre abbassa ulteriormente il prezzo d’acquisto) ma anche l’esaurimento delle scorte.

Come da consuetudine, abbiamo selezionato per voi quelli che sono, a nostro giudizio, le migliori offerte del giorno su Amazon. Prima di cominciare, tuttavia, ci preme segnalarvi che, oltre ai grandi sconti di questi giorni, Amazon offre la possibilità, fino al prossimo 2 dicembre, di ottenere uno sconto di ben 11 euro sull’iscrizione annuale al servizio Prime, con un prezzo che passa quindi dai canonici 36€ a soli 25€!

La promozione è disponibile solo per i nuovi clienti o a chi, fino ad oggi, si è servito di un piano mensile e non annuale. Scaduto il primo anno, Amazon Prime tornerà poi al suo prezzo canonico, ovvero 36 euro all’anno. Oltre a ciò, ricordiamo che Amazon Prime offre anche tanti vantaggi ai suoi iscritti tra cui:

Smartphone e accessori

Videogiochi e console

Tablet e PC

Accessori PC e gaming

Storage

Elettrodomestici

Altri prodotti in offerta

Offerte Amazon Echo

Altre offerte

Prima di chiudere, vi ricordiamo che su Amazon è disponibile una curiosa promozione che mette al centro di tutto l’interazione con Alexa! Acquistando infatti l’Echo Show 5 o la Fire TV Stick 4K attraverso l’assistente vocale di Amazon, si potranno ottenere dei convenienti sconti sul prezzo finale.

Grazie a questa promozione, dunque, potrete acquistare Echo Show in un colore a scelta tra nero e bianco a soli 49,99€ anziché 89,99€, mentre la Fire TV Stick 4K a 39,99€ invece di 59,99€. Non dovrete far altro che chiedere ad Alexa di acquistare uno dei prodotti (fate riferimento ai comandi presenti nell’immagine qui sopra) e poi finalizzare l’acquisto. Quest’ultimo passaggio, per altro, può essere effettuato sia tramite i comandi vocali, che tramite APP o PC.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!