Black Friday Microsoft: sconti fino a 500€ su Surface e Xbox!

Anche quest’anno Microsoft ha deciso di partecipare al Black Friday e lo fa in grande stile. A partire dal 23 e fino al 29 novembre, alcuni prodotti Surface e Xbox selezionati saranno proposti sullo store online dell’azienda con sconti considerevoli che possono arrivare fino a 500€! Se siete alla ricerca di un nuovo tablet con Windows, un laptop, una console o dei giochi con cui passare le feste natalizie o da regalare, Microsoft potrebbe avere ciò che fa al caso vostro.

Il Black Friday di quest’anno permetterà a tutti gli utenti che sono in procinto di acquistare un dispositivo Surface di risparmiare una cifra considerevole, il tutto direttamente dallo shop Microsoft.

È possibile, per esempio, portarsi a casa Microsoft Surface Pro 7 con uno sconto fino al 29% su tutte le configurazioni, comprese le più potenti dotate di CPU Intel Core i7. I modelli equipaggiati con Intel Core i5 e 128GB o 256GB di memoria interna sono proposti assieme alla tastiera/cover in bundle dal prezzo ridotto.

Microsoft Surface Go 2, seconda generazione del tablet Windows economico di Microsoft, sarà scontato fino al 29% su tutta la gamma di configurazioni. I modelli Intel Core M da 128GB sono proposti con la tastiera opzionale a prezzo scontato in pacchetti due in uno.

Sempre in sconto fino al 29% anche Surface Laptop 3, il cui prezzo è ribassato sia sui modelli da 13″ che quelli da 15″ ed in tutte le varianti hardware. Studenti, genitori ed insegnanti hanno inoltre accesso al 10% di sconto sui nuovi Surface Laptop Go e Surface Pro X, oltre che sulle cuffie over-ear Microsoft Headphones 2 e agli auricolari in-ear Microsoft Earbuds.

Siete più tipi da console che da PC? Ci sono importanti offerte Microsoft anche per voi! L’azienda di Redmond ha deciso di offrire con uno sconto di 50€ alcuni dei modelli Xbox One S selezionati.

Se avete già una Xbox potete lanciarvi direttamente sulle offerte dedicate ai videogiochi. Durante il periodo di offerte del Black Friday è possibile risparmiare fino al 50% su una serie di giochi selezionati, inclusi FIFA 21 Champions Edition, Watch Dogs Legion, Marvel’s Avengers e tanti altri ancora.

Ma non è ancora tutto: il primo mese del servizio Xbox Game Pass Ultimate, il quale vi dà accesso a Xbox Live Gold e ad un catalogo di oltre 100 giochi per Xbox, PC e usufruibili sugli smartphone Android in streaming con xCloud, viene proposto al prezzo speciale di solo 1 euro! Avete capito bene, con un singolo euro avrete la possibilità di giocare per un mese a qualsiasi titolo incluso nel catalogo Game Pass e usufruire di sconti ulteriori per l’acquisto di alcuni giochi.

Microsoft ci tiene a sottolineare che le consegne dei prodotti sono rapide e gratuite. È inoltre stata istituita una policy di restituzione entro 60 giorni dall’acquisto senza costi di spedizione e per gli utenti Surface sono inclusi 90 giorni di assistenza gratuita. Trovate queste e molte altre promozioni su Microsoft Store.