Black Friday: ottieni il miglior convertitore video al prezzo più basso e con un regalo gratuito

Cosa rende VideoProc il miglior convertitore video del 2021?

Può capitare, nella vita di tutti i giorni, di avere problemi nella riproduzione di un file video in un lettore multimediale o su un telefono, di non riuscire a caricare e modificare un video girato, o magari di voler semplicemente modificare un video per offrire a chi lo guarda una migliore esperienza visiva.

Non importa di cosa tu abbia bisogno perché VideoProc Converter ti offre tutte le soluzioni. Basterà trascinare i tuoi file multimediali nel software, scegliere un formato di output, fare le tue modifiche, cliccare su “Run” e salvare le modifiche apportate! Potrai elaborare tutti i tipi di file multimediali: UHD/HD, HDR, 2D, 3D, video VR a 360°, audio, dischi DVD, immagini ISO e cartelle video dai DVD. Anche i formati di uscita non sono da meno, in quanto è possibile scegliere tra: MP4 HEVC/H.264, AVI, MOV, MKV, FLV, MPEG, WebM, AVCHD, MTS, FLV, WMV, VOB, WAV, MP3, AAC, iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Xbox, Surface, ecc.

Come bonus, inoltre, potrai regolare l’aspect ratio del video per adattarlo perfettamente ai diversi siti e social: 1:1 per Instagram e Twitter, 16:9 per Facebook, YouTube, Dailymotion e TV ad alta definizione (HDTV), 9:16 per TikTok e Snapchat. È possibile regolare anche il frame rate, il codec, la risoluzione, ecc.

E per quanto riguarda la qualità e la velocità?

Di default VideoProc Converter non cambierà la qualità del tuo file originale durante la conversione, quindi non dovrai preoccuparti di eventuali perdite di qualità. Se hai esigenze specifiche, tuttavia, puoi scegliere di salvare il tuo video in qualità alta/media/bassa. VideoProc Converter dispone inoltre di accelerazione hardware alimentata da GPU Intel, AMD e NVIDIA, utilizzando a pieno le risorse hardware del computer per accelerare la conversione, pur utilizzando una bassa percentuale di CPU. Anche se il tuo computer non è l’ultimo ritrovato della tecnologia o si inserisce in una fascia bassa, potrai comunque godere di una conversione video molto veloce, senza dover aspettare ore.

VideoProc Converter is your complete toolbox

Il video editing a portata di mano: vuoi modificare rapidamente i tuoi video per caricarli e condividerli sui social media? Se sei un neofita risparmia un sacco di tempo utilizzando il toolbox per il video editing integrato su VideoProc Converter.

Tagliare le parti indesiderate dal video;

Unire più clip di diversi formati in un unico file;

Ridimensionare un video per eliminare le strisce nere tipiche dei film;

Ruotare un video a 360°, ruotare i video orizzontalmente o verticalmente;

Rallentare o velocizzare un video;

Aggiustare la luminosità ed applicare effetti, rimuovere l’effetto “fisheye”;

Aggiungere sottotitoli e filigrana per personalizzare il video ecc.

Inoltre, la maggior parte dei downloader video gratuiti, e dei siti di download di video online, ti permette di scaricare solo un video alla volta, in qualità 720p, ma con VideoProc non sarà più così: potrai scaricare più video contemporaneamente, da più di 1000 siti, e salvarli con la qualità originale, che sia 4K o 1080p.

In ultimo, ma non per importanza, VideoProc Converter offre tre modalità di registrazione: registrazione di tutto lo schermo o di una sua parte, registrazione di un video con la webcam, registrazione di schermo e webcam contemporaneamente (modalità picture-in-picture, usata da molti youtuber).

I benefici della licenza a vita di VideoProc includono:

La rimozione dei limiti presenti nella versione di prova e l’utilizzo di tutte le funzioni del programma;

Pagamento una tantum per un aggiornamento gratuito a vita che comprende tutti gli aggiornamenti del programma, per godere di nuove funzioni e miglioramenti;

Assistenza tecnica gratuita, per sempre!

Garanzia di rimborso di 30 giorni.

