Bloatbox, il tool open source che elimina il bloatware da Windows 10

Stufi delle applicazioni pre-installate in Windows 10 che non si possono rimuovere facilmente? La soluzione a questo problema è Bloatbox, un programma creato proprio per rimuovere i programmi di default indesiderati!

Bloatbox sarebbe dovuto essere parte integrante di un’altra applicazione open source dedicata alla privacy, chiamata Spydish. Nella pagina GitHub di Bloatbox è infatti possibile leggere quanto segue:

“Questa era stata inizialmente pensata come una piccola estensione per Spydish per disinstallare applicazioni specifiche. Dato che non volevo inserire troppe funzioni in Spydish inutilmente (chi mi conosce sa che sono un amico delle piccole app e del codice snello), l’ho resa disponibile come applicazione a sé stante. Con la prossima release di Spydish potrà essere avviata dall’interno di Spydish“.

Questa utility completamente gratuita e dal codice sorgente pubblico e disponibile per l’analisi in caso di dubbi sulla sua affidabilità, permette l’eliminazione di app non volute che Windows 10 porta con se sin dal primo avvio come Posta, Meteo, News e, nelle ultime versioni dell’OS, “Il tuo telefono”.

Per utilizzare Bloatbox vi basterà scaricare il file .zip dalla pagina di GitHub, scompattare l’archivio e fare doppio click su Bloatbox.exe. L’interfaccia va dritta al punto: a sinistra vedrete la lista delle app installate e a destra quelle selezionate per la rimozione, al centro troverete vari pulsanti con le funzioni specifiche di Bloatbox.

Una volta cliccato su “Rimuovi selezionate” vedrete comparire un popup di conferma e le applicazioni indesiderate saranno sparite, nessun riavvio richiesto. Bloatbox è semplice sia nel design che nell’utilizzo, è quindi adatta a tutti i tipi di utenti dai più esperti ai meno smaliziati.

Avete mai avuto bisogno di rimuovere alcune delle app preinstallate in Windows 10? Trovate Bloatbox una soluzione interessante oppure conoscete metodi diversi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!