Dopo aver rinnovato i suoi MacBook Air 13″ e MacBook Pro 13″ recentemente con il nuovo SoC M2, Apple sta già pensando al prossimo iMac, che dovrebbe maggiori dimensioni rispetto all’attuale 24″ ed essere equipaggiato con chip M3.

Recentemente, Mark Gurman di Bloomberg, nella sua ultima newsletter “Power On”, ha affermato a riguardo:

Già lo scorso aprile, Gurman aveva affermato:

Da allora, ho sentito che i chip M2 non sono gli unici in fase di test all’interno di Apple. E se state aspettando un nuovo iMac, ho sentito che una versione M3 del desktop è già in lavorazione, anche se immagino che non sarà lanciata prima della fine del prossimo anno. Inoltre, per coloro che lo chiedono, continuo a pensare che un iMac Pro sia in arrivo. Solo che non sarà a breve.