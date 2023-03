La tecnologia Ethernet ha rivoluzionato il mondo dell’informatica: anche se quando navigate usate sempre e solo il Wi-Fi, sicuramente la vostra in qualche punto si affida proprio a questa tecnologia. Il merito è di Bob Metcafe e David Boggs, venuto a mancare nel 2022, che presso lo Xerox PARC (Palo Alto Research Institute) hanno sviluppato la tecnologia Ethernet.

Nella giornata di ieri, Bob Metcafe ha ricevuto il premio A.M. Turing dall’association for Computing Machinery (ACM). Forse “Premio Turing” non vi dice molto, ma sappiate che è considerato il Premio Nobel dell’informatica, quindi un riconoscimento molto importante.

Credit: University of Texas

Il premio ha raggiunto il valore di 1 milione di Dollari grazie ai finanziamenti di Google ed è uno dei molti traguardi raggiunti da Metcafe nella sua carriera. Dopo aver lasciato Xerox PARC, nel 1979 ha fondato 3com, un’azienda che produce apparecchiature di rete e che ha portato la tecnologia Ethernet al grande pubblico. Durante un discorso presso l’Università del Texas, dov’è professore emerito, Metcafe ha dichiarato che “è pericoloso accettare un premio per lo sviluppo di Ethernet, che compie 50 anni il 22 maggio 2023. Nei 50 anni di Ethernet, centinaia di persone hanno guadagnato una qualche pretesa di paternità dell’invenzione: unitevi a me per ringraziarle”.

Metcafe ha inoltre dichiarato al New York Times che inizialmente aveva immaginato la tecnologia come simile al moderno Wi-Fi: “Volevamo renderlo Wireless, ma non potevamo avere zero fili; sarebbe stato troppo lento e troppo costoso”.