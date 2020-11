Bonus PC da 500 euro, al via da oggi le promo dedicate

Da oggi 9 novembre prendono il via le prime offerte degli operatori telefonici destinate all’utilizzo del cosiddetto bonus PC e connettività internet da 500 euro del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Per accedere al bonus vanno soddisfatti alcuni requisiti specifici sia di reddito che di connettività.

Il primo requisito fondamentale per poter avere accesso al buono di 500 euro per l’acquisto di un PC e per il miglioramento della propria connettività internet è quello di avere un Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ai 20 mila euro. Una volta verificato questo, tramite il calcolo che è possibile richiedere gratuitamente al CAF di zona, è necessario verificare i requisiti di linea. È fondamentale, infatti, partire da una rete internet la cui velocità sia inferiore ai 30Mb al secondo e passare all’offerta più veloce messa a disposizione in zona dall’ISP scelto.

Del bonus PC da 500 euro, una percentuale viene dedicata all’acquisto di un PC o un tablet a prezzo scontato, la rimanenza viene sottratta nelle 12 bollette mensili dei nuovi contratti di rete. Bisogna mantenere il nuovo contratto attivo per 12 mesi, dopo di che sarà possibile rescindere senza costi aggiuntivi anche se gli operatori potranno proporre un’estensione a pari condizioni o migliorative.

Tim ha già annunciato le prime offerte dedicate all’iniziativa che dividono il buono in 200 euro da dedicare alla connessione fino a 1Gbps comprensivo di modem Wi-Fi 6 e chiamate illimitate, mentre 300 euro saranno destinato all’acquisto di un dispositivo tra il tablet Samsung S6 lite WiFi e il PC Onda Oliver Plus 15.6″.

Vodafone non ha ancora comunicato offerte aderenti all’iniziativa, anche se ha già aperto una landing page in cui poter segnalare l’interesse per essere contattati appena i primi contratti adeguati ai requisiti ministeriali saranno disponibili.

WindTre propone la Super Fibra fino a 1Gbps, modem incluso con attivazione gratuita e 12 mesi di Amazon Prime Video in omaggio. Le due offerte propongono da un lato un Lenovo Tab M10 FHD Plus scontato di 240 euro, con i restanti 260 dedicati all’abbassamento del costo della bolletta, mentre dall’altro un Samsung Galaxy Tab 6 Lite scontato di 300 euro e 200 euro di sconto in bolletta.

Nuove offerte arriveranno nei prossimi mesi anche da altri ISP che sono entrati a far parte della lista degli operatori accreditati da Infratel per l’emissione di offerte comprensive del bonus. Maggiori informazioni sul buono da 500 euro e sui requisiti per richiederlo le potete trovare nella nostra pagina dedicata all’argomento.