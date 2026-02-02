La Brother DCPJ1260W è in offerta su Amazon a soli 87,99€ invece di 102,72€. Questa multifunzione inkjet a colori vi permette di stampare fino a 16 pagine al minuto e include cartucce da 200 pagine nella confezione. Approfittate dello sconto del 14% per portarvi a casa questa stampante a 87,99€. Dotata di connettività Wi-Fi e USB, potrete gestirla comodamente da smartphone con l'app Brother Mobile Connect. Il cassetto da 150 fogli la rende ideale per l'uso domestico e da piccolo ufficio.

Brother DCPJ1260W, chi dovrebbe acquistarla?

La Brother DCPJ1260W è la soluzione ideale per chi lavora da casa o gestisce un piccolo ufficio e necessita di un dispositivo versatile senza rinunciare alla praticità. Grazie alla connettività Wi-Fi e all'app Brother Mobile Connect, questa multifunzione vi permette di stampare e scansionare direttamente da smartphone e tablet, perfetta per chi ha bisogno di flessibilità e mobilità nelle operazioni quotidiane. Con una velocità di stampa fino a 16 pagine al minuto, risponde efficacemente alle esigenze di chi deve produrre documenti a colori in tempi rapidi, mentre il cassetto da 150 fogli vi consente di lavorare senza interruzioni continue per ricaricare la carta.

Questa stampante si rivela particolarmente conveniente per studenti, professionisti e famiglie che cercano un dispositivo affidabile e dal costo contenuto. L'inclusione delle cartucce starter da 200 pagine vi permette di iniziare immediatamente a stampare, mentre la disponibilità di cartucce originali ad alta capacità (fino a 500 pagine) rende la gestione dei costi di stampa trasparente e prevedibile nel tempo. Se cercate una multifunzione inkjet compatta che unisca qualità di stampa a colori, funzionalità moderne e un prezzo accessibile, la Brother DCPJ1260W rappresenta un investimento intelligente che soddisfa le vostre necessità quotidiane.

