Noctua ha aggiornato la propria roadmap di prodotti, modificando quanto previsto in quella diffusa dall’azienda a gennaio; tra i cambiamenti troviamo diversi rinvii, nuovi prodotti e un addio che lascerà delusi parecchi appassionati.

La prima cosa che salta all’occhio è infatti l’assenza delle ventole bianche, previste nella roadmap precedente per il 2024. Un vero peccato, dato che come sappiamo non tutti amano lo schema di colori di Noctua e che, in una build total white, sarebbero state davvero perfette.

Credit: Noctua

Tra i rinvii ci sono l’hub per 8 ventole, previsto inizialmente per Q1 e ora slittato a Q2 2023, una ventola slim da 60mm e una ventola 40mm da 24V, entrambe previste per Q3 e rinviate a Q4 e una nuova ventola da 140mm rimandata da Q4 2023 a Q1 2024. Si dovrà attendere ancora anche per il nuovo NH-D15, rimandato da Q4 2023 a un non meglio specificato “2024”; un’attesa molto lunga, se si considera che inizialmente era previsto per il 2021 e che nella roadmap di ottobre 2022 era previsto per il Q1 2023.

Interessanti anche le aggiunte: oltre alla variante chromax.black del NH-D12L, nel quarto trimestre arriveranno anche quelle di NH-D9L e NH-L9x65. La vera novità però è l’arrivo di dissipatori per AMD Threadripper di nuova generazione, una notizia che, in qualche modo, “spoilera” il periodo di rilascio dei futuri processori HEDT del colosso americano, che a quanto pare arriverano nel Q3 2023.