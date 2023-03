Il mondo dei videogiocatori sta vivendo un periodo di difficoltà a causa dell’ultimo driver di NVIDIA, ovvero la versione 531.18. Infatti, molti utenti hanno segnalato un fastidioso problema che si verifica dopo aver chiuso un gioco: la CPU continua a lavorare anche fino al 15%. Ma cosa sta causando questo inconveniente?

Sembra che il colpevole sia il servizio Display Container, che continua a lavorare anche dopo la chiusura del videogioco, generando così un eccessivo utilizzo della CPU. Alcuni utenti di Reddit avevano ipotizzato in precedenza che il bug potesse essere generato dal Game Session Telemetry Plugin (NvGSTPlugin.dll). NVIDIA ha ammesso l’esistenza del problema, ma al momento non ha ancora rilasciato un hotfix o una nuova versione del driver per risolverlo. Tuttavia, l’azienda deve agire rapidamente, poiché questo bug sta causando notevoli disagi ai giocatori.

Credit: NVIDIA

Ci sono alcuni suggerimenti diffusi degli utenti per risolvere il problema, come la rimozione o il blocco manuale del file NvGSTPlugin.dll. Tuttavia, questa soluzione potrebbe generare effetti collaterali non desiderati. In alternativa, si può utilizzare la versione precedente del driver WHQL 528.49, anche se potrebbe non supportare tutti i giochi più recenti. Non tutti i sistemi sono affetti dal bug e per ora la soluzione migliore è aspettare che l’azienda rilasci un hotfix, che dovrebbe arrivare molto presto, stando a quanto affermato da Sean Pellettier (Senior Product Manager per NVIDIA).

A parte questo problema piuttosto fastidioso, tra le novità dei driver 531.18 troviamo anche il supporto alla tecnologia RTX Video Super Resolution, che permette di migliorare la qualità dei video con risoluzioni comprese tra 360p e 1440p, utilizzando calcoli effettuati tramite deep learning e reti neurali per effettuare un upscaling sino a 4K. Per ulteriori dettagli in merito, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.