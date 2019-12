Buon natale da HP Store: offerte su notebook, computer, monitor e periferiche

Con l’arrivo del Natale, diversi sono i marchi che si stanno prodigando in nuove tornate di sconti e promozioni e tra questi, come sempre, non poteva mancare HP, da sempre attentissima nel promuovere i propri prodotti in occasioni dei grandi periodi dedicati allo shopping. Le offerte sono numerose ed ottime, e vanno da uno sconto minimo del 5% sino a sconti anche vicini al 40%, con offerte su ogni categoria di prodotti del brand: dai desktop, agli amatissimi notebook, sino agli accessori.

Come sempre, abbiamo selezionato per voi quelli che sono i migliori prodotti in promozione, anche se vi invitiamo comunque a tenere d’occhio la pagina completa delle promozioni in corso, consultabile anche cliccando sul banner qui sopra. Ed a proposito di Natale: vi ricordiamo che, come da tradizione, noi di Tom’s vi daremo una mano in occasione del Natale, consigliandovi tante idee regalo a prezzi vantaggiosi. Il consiglio? Seguite con attenzione la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019!

N.B. Alcuni prodotti sono in sconto solo previo inserimento di apposito coupon sconto. Tale coupon è indicato nella descrizione del prodotto e va inserito nel carrello al momento del pagamento. Vi segnaliamo inoltre la presenza di due: HP1229UP valido su tutto il sito per ricevere un ulteriore sconto del 6% e HP360 per ricevere uno sconto del 10% sui convertibili x360.

