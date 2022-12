Una postazione da lavoro, ma anche da gaming, non riguarda soltanto la scelta dell’hardware e delle periferiche, ma anche della scrivania e della poltrona. Ma se esistesse una soluzione tutto in uno, tale da non dover scegliere con attenzione ogni singola parte del nostro setup? Ci ha pensato Cooler Master con Orb X, una stazione multi uso che non si fa mancare nulla, dal supporto per più di un monitor a prese USB per il collegamento e la ricarica di dispositivi. La poltrona (o dovremmo chiamarla postazione?) era già stata preannunciata da Cooler Master diverso tempo fa, ma oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla lista d’attesa, in attesa dei tanto agognati preorder.

L’azienda specifica che la sua nuova stazione non è pensata soltanto per il gioco, ma anche come postazione di lavoro. Il design sferico e isolante, come lo definisce Cooler Master, è pensato per agevolare la concentrazione nelle attività lavorative e rimanere produttivi. Come accennato prima, la dotazione consente di usufruire di un singolo monitor da 34 pollici, oppure tre da 27 pollici, oltre alla possibilità di collegare un portatile o persino una console. Un hub USB dedicato include quattro porte USB-A e due porte USB-C, una di queste ultime mette a disposizione un’alimentazione da 60W per la ricarica rapida di smartphone, tablet o altri dispositivi. La piccola scrivania con superficie ricoperta in tessuto, dove è possibile poggiare la tastiera è il mouse, include a sua volta un’area per la ricarica wireless.

Fonte: Cooler Master

Fonte: Cooler Master

Ma gli accessori non si fermano qui: Orb X di Cooler Master include anche un sistema audio surround, dotato di 2 altoparlanti e 2 tweeter da 2 pollici, insieme a un woofer da 5 pollici. La poltrona è realizzata in pelle e permette di regolare sia il poggia schiena che il poggia testa, oltre ad avere anche un comodo poggia gambe. L’utente seduto nella postazione è anche in grado di muoversi autonomamente, grazie alla presenza di ruote completamente motorizzate. Non può ovviamente mancare l’illuminazione RGB, posizionata nei bordi di Orb X.

Il prezzo ufficiale non è ancora stato svelato, Cooler Master ha tuttavia indicato ai colleghi di tomshardware.com una cifra intorno ai 12.000-14.000$, numeri che, come ci si poteva aspettare, sono decisamente proibitivi.