Call Of Duty Warzone, il DLSS vi regala FPS in più

NVIDIA ha annunciato che ora i giocatori di Call Of Duty: Warzone e Call Of Duty: Modern Warfare possono beneficiare di prestazioni maggiori sino al 70% grazie al supporto della tecnologia DLSS, se muniti di una scheda grafica della serie RTX. Infatti, recentemente Activision ha pubblicato un nuovo aggiornamento per entrambi i titoli che permette di abilitare il DLSS con risultati davvero eccezionali, come potete vedere dal grafico sottostante diffuso direttamente da NVIDIA.

Ricordiamo che DLSS è l’acronimo di Deep Learning Super Sampling ed è una tecnica basata sull’intelligenza artificiale che la nota compagnia californiana sfrutta sulle sue GPU delle serie RTX 20 e RTX 30 grazie ai loro Tensor Core. Il suo impiego permette di aumentare considerevolmente le prestazioni in-game senza portare a peggioramenti sensibili nella qualità dell’immagine, caratteristica fondamentale per riuscire ad eseguire titoli con effetti di Ray Tracing in tempo reale attivi ad alte risoluzioni e frame rate elevati. Se volete approfondire l’argomento, vi consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato.

Oltre a COD, anche altri titoli hanno aggiunto il supporto a DLSS questo mese. Si tratta di Mortal Shell di Cold Symmetry, che ora offre sino al 130% di prestazioni in più a risoluzione 4K, come testimoniato dal grafico sottostante, e Naraka: Bladepoint di 24 Entertainment, battle royale che può contare su prestazioni migliori fino al 60% in 4K in una recente Closed Beta.

Un paio di mesi fa vi abbiamo mostrato come l’implementazione di DLSS all’interno di un motore grafico come l’Unreal Engine sia piuttosto semplice, ma anche Unity ha recentemente annunciato la sua integrazione all’interno del motore grafico proprietario entro il 2021.