Call of Duty Warzone, le prestazioni su PC

Call of Duty Warzone è sulla bocca di tutti. La nuova modalità Battle Royale della celebre saga targata Activision è un progetto ben più imponente di quello che ci si aspetti: si tratta di un gioco indipendente e free to play, quindi completamente gratis per tutti i giocatori. Con una base di giocatori che ha toccato i 15 milioni in soli 3 giorni, il titolo sembra avere tutte le carte in regola per competere con i battle royale più famosi e diffusi del momento, come Fortnite e Apex Legends. Ma quali sono le prestazioni PC di Call of Duty Warzone?

Prima di andare a vedere le prestazioni PC di Call of Duty Warzone, facciamo un passo indietro e diamo qualche informazioni sul titolo. Call of Duty Warzone è disponibile su PC tramite il launcher Battle.net, PlayStation 4 e Xbox One, ossia tutte le piattaforme su cui è disponibile Call of Duty Modern Warfare. Vi ricordiamo che il gioco è free to play e include il cross-play, quindi potrete giocarci con tutti i vostri amici anche se non avete acquistato Modern Warfare.

Torniamo ora a parlare delle prestazioni PC di Call of Duty Warzone. Per i nostri test abbiamo deciso di usare praticamente tutte le schede video più recenti rilasciate da Nvidia e AMD, in modo da includere tutte le fasce di prezzo e di prestazioni. Come piattaforma di prova abbiamo utilizzato il nostro classico banchetto di test, equipaggiato con Intel Core i9-9900K, dissipatore Noctua NH-U12A e 16 GB di RAM Corsair Dominator Platinum 3600 MHz. I test sono stati tutti effettuati alla qualità grafica massima.

Processore Intel Core i9-9900K (acquistabile qui) Scheda madre Asus ROG Z390 Maximus XI Hero (WiFi) (acquistabile qui) RAM 2×8 GB DDR4 Corsair Dominator Platinum RGB 3600 MHz (acquistabile qui) Alimentatore Sharkoon Silentstorm IceWind Black 750W (acquistabile qui) SSD Corsair MP600 2 TB (acquistabile qui) Dissipatore Noctua NH-U12A (acquistabile qui) Banchetto Dimastech Mini V1.0 Driver Nvidia GeForce 442.59 WHQL

AMD Radeon Adrenalin 2020 Edition (20.2.2)

Prestazioni in 1080p

Partiamo ad analizzare le prestazioni PC di Call of Duty Warzone dalla risoluzione Full HD, la più diffusa nel mondo dei videogiocatori PC. Il trittico RTX 2080 Ti / RTX 2080 SUPER / RTX 2080 domina la classifica, ma non ci aspettavamo niente di diverso. In particolare vediamo che la RTX 2080 Ti supera i 190 FPS, segno che abbassando i dettagli grafici a livello medio permette di giocare a 240 FPS senza difficoltà. Questo risultato può essere ovviamente raggiunto anche con le altre due RTX citate qui, ma è probabile che dovrete impostare la qualità minima per riuscirci.

Continuando a scorrere il grafico incontriamo le prime sorprese: in quarta posizione troviamo infatti la Radeon RX 5700 XT con 158,7 FPS, un risultato impressionante e molto vicino a quello della RTX 2080, che totalizza 161,9 FPS. Anche la Radeon RX 5700 offre ottime prestazioni, facendo registrare 137,4 FPS e superando sia la RTX 2060 SUPER che la RTX 2070.

Tra le schede che offrono prestazioni sorprendenti troviamo anche la Radeon RX 5600 XT, che con i suoi 129,7 FPS eguaglia la RTX 2060 SUPER. Insomma, sembra proprio che AMD abbia fatto un gran lavoro di ottimizzazione driver che si riflette in un aumento delle prestazioni PC di Call of Duty Warzone davvero considerevole.

Le due schede video che faticano di più sono la GTX 1650 SUPER e la GTX 1650, di fatto le meno performante di tutte quelle incluse nei nostri test. Sono anche le uniche due schede che non raggiungono i 60 FPS e che, di conseguenza, vi costringono ad abbassare leggermente il dettaglio grafico per poter godere di un’esperienza di gioco al di sopra dei 60 FPS.

Prestazioni in 1440p

A risoluzione Quad HD, vediamo che la Radeon RX 5700 XT raggiunge i 116,2 FPS e supera di una manciata di frame la RTX 2080, che si ferma a 114,1 FPS. Anche la RX 5700 convince e risulta migliore della RTX 2070 SUPER, con uno scarto del 5,5% circa.

Guardando alle schede di fascia media vediamo che la RX 5600 XT perde qualche punto e viene superata dalla 2060 SUPER, ma rimane sopra la RTX 2060. Tutte e tre le schede video offrono comunque prestazioni simili, in un range che va dagli 80 agli 85 FPS.

Anche in questo caso scendiamo sotto i 60 FPS solamente con le schede di fascia medio-bassa, in particolare con la GTX 1660 , la GTX 1650 SUPER e la GTX 1650. La prima delle tre fa registrare 58,4 FPS medi, quindi basterà aggiustare qualche dettaglio grafico per tornare sopra i 60 FPS. Per le altre due la situazione è un po’ più complicata e probabilmente dovrete impostare dei dettagli bassi, ma in fin dei conti non si tratta di schede pensate per giocare in Quad HD.

Prestazioni in 2160p

Chiudiamo con i test a risoluzione 4K. Qui, come sempre, la RTX 2080 Ti e la RTX 2080 SUPER si confermano le due regine del panorama delle schede video, facendo segnare rispettivamente 74,3 FPS e 73,3 FPS – un risultato praticamente identico. La RTX 2080 torna a superare la Radeon RX 5700 XT, che comunque si difende bene e riesce a garantire un framerate medio sopra i 60 FPS.

La RTX 2070 SUPER è la prima scheda a scendere sotto la soglia dei 60 FPS, seguita da tutte le altre. In generale comunque con tutte le schede di fascia media sarà possibile giocare a Call of Duty Warzone in 4K, basterà abbassare la qualità grafica. Le uniche con cui diventa davvero complicato sono le GPU dedicate alla fascia medio-bassa del mercato, come la GTX 1650 SUPER e la GTX 1650. In generale però siamo abbastanza certi del fatto che chi tra voi ha un monitor 4K non usa una di queste schede video e, viceversa, chi è in possesso di una di queste soluzioni non gioca su uno schermo con risoluzione 4K.

Conclusioni e configurazioni consigliate

Dati alla mano, una cosa è certa: Call of Duty Warzone non è un gioco particolarmente pesante. Viene gestito bene dalla maggior parte delle schede grafiche moderne e con i giusti accorgimenti è facile giocare sempre a 60 FPS o più. Se avete una scheda video di fascia medio-bassa probabilmente avrete qualche difficoltà anche a risoluzione Full HD, ma come già detto vi basterà abbassare leggermente i dettagli grafici e non avrete più problemi.

In linea generale siamo rimasti sorpresi dalle prestazioni delle schede AMD Radeon RX: sia la RX 5700 che la RX 5700 XT offrono prestazioni decisamente convincenti, superando in alcuni casi anche le proposte Nvidia di fascia più alta. Il discorso vale anche per la Radeon RX 5600 XT, che nei test offre prestazioni in linea con la RTX 2060 SUPER.

Durante le nostre prove abbiamo anche provato ad attivare il Ray Tracing, ma non abbiamo notato differenze in termini di prestazioni. Questo significa che probabilmente, nonostante ci sia un’opzione dedicata all’interno delle impostazioni grafiche, il Ray Tracing di fatto non è abilitato in questa modalità di gioco.

Nel caso abbiate ancora dei dubbi su quale scheda video acquistare per giocare al meglio a Call of Duty Warzone su PC, o se state pensando che il rilascio del gioco sia un buon momento per aggiornare il vostro computer, qui sotto vi lasciamo alcune configurazioni consigliate con tutti i componenti necessari per giocare con i dettagli grafici a livello medio-alto. Se volete potete cambiare dei componenti, anche in base alla disponibilità e ai vostri gusti personali, l’importante è che processore, scheda video e quantitativo di RAM rimangano quelli consigliati.

Risoluzione Full HD

Risoluzione Quad HD e Ultra HD