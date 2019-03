Camion con 20 tonnellate di inchiostro per stampanti si ribalta: danno da 13 milioni di dollari

Ma quanto costa l'inchiostro per stampante? Tantissimo come sappiamo tutti. Un camion che ne trasportava 20 tonnellate si è ribaltato negli USA provocando un danno da circa 13 milioni di dollari.

L’inchiostro per stampante costa tantissimo, lo sappiamo tutti per esperienza diretta, tanto che con i prezzi attuali delle stampanti è più economico ricomprarne una nuova ogni volta che finiscono le cartucce. Un’esemplificazione del concetto ci viene dagli Stati Uniti dove un camion con un carico di quasi 20 tonnellate di inchiostro per stampanti si è ribaltato, provocando un danno economico di circa 13 milioni di dollari.

Mercoledì notte infatti ad Atlanta, Georgia, un autista alla guida di un camion ha perso il controllo del mezzo dopo che un’auto gli aveva tagliato la strada, con un risultato disastroso, che i colleghi di Gizmodo si sono subito divertiti a quantificare facendo due conti rapidi.

Le 20 tonnellate infatti corrispondono a circa 18mila litri di inchiostro per stampante. Da una rapida ricerca su Google è emerso che il costo medio di questo prodotto è pari a 2700 dollari per gallone (circa 3,7 litri). Calcolare il risultato dunque è semplice: siamo attorno ai 13 milioni di dollari. Certo, si potrebbe obiettare che i conti sono stati fatti sulla base del prezzo delle cartucce all’utente finale, che quindi comprendono il margine di guadagno, la realizzazione della cartuccia stessa, l’eventuale pubblicità e i costi logistici e di distribuzione. Il danno però resta elevato anche a volerlo dimezzare.

Stampanti a getto d’inchiostro, anche multifunzione, si trovano ormai a meno di 40 euro, tuttavia le cartucce spesso hanno un prezzo che varia tra i 20 e i 30 euro, parlando ovviamente di quelle ufficiali. Metodi alternativi ce ne sono molti, dalle cartucce rigenerate alle ricariche fai-da-te, ma se vanno bene per un uso quotidiano sappiamo che non possono assicurare il livello qualitativo delle soluzioni originali.

Un problema complesso, su cui questo incidente dovrebbe forse far riflettere, i produttori prima ancora dei consumatori, perché forse a livello tecnologico il settore ha stagnato per troppo tempo e sarebbe ora di sperimentare nuove soluzioni.