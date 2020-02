Canonical ha risolto il flickering dei display 4K su Linux con APU Stoney Ridge

Canonical ha finalmente trovato una soluzione ai problemi di flickering dei display 4K per gli utenti che usano APU AMD mobile “Stoney Ridge”, disponibili in gran parte dei PC portatili rilasciati dal 2016 in poi.

Le APU Stoney Ridge sono state rilasciate nel 2016 insieme a quelle Bristol Ridge. Si trattava di APU basate su architettura Excavator e con grafica integrata GCN 1.2.

Il flickering non è altro che lo sfarfallio delle immagini dovuto a rapide variazioni di esposizione nei fotogrammi. Un problema sgradevole che, a lungo andare, può causarvi anche dei fastidiosi mal di testa.

La soluzione trovata da Canonical consiste nel disabilitare IOMMU, un’unità di gestione della memoria di input-output che collega un bus I/O con capacità di accesso diretto alla memoria (compatibile con DMA) alla memoria principale.

Kai-Heng Feng di Canonical ha spiegato nella patch: “L’uso della mappatura delle identità e PCI ATS non risolve questo problema. Secondo Alex Deucher, IOMMU non è abilitato su Windows, quindi facciamo lo stesso qui per evitare lo sfarfallio dello schermo su monitor 4K”.

In definitiva, pare che su Linux le APU mobile in questione non potranno usufruire di questa funzione, a meno che non venga trovato un fix alternativo che consenta di abilitarla nuovamente.