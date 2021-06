Canonical: Ubuntu supporta ora due schede SiFive basate su RISC-V

Canonical ha annunciato che il suo sistema operativo Ubuntu ora supporta due schede RISC-V di SiFive: HiFive Unleashed e HiFive Unmatched. Ricordiamo che recentemente Intel, secondo Bloomberg, avrebbe offerto 2 miliardi di dollari a SiFive per la sua acquisizione, oltre a confermare che produrrà chip SiFive e rivelando i suoi piani per incorporare i nuovi processori SiFive P550 nelle sue piattaforme Horse Creek prodotte a 7nm.

La commercializzazione di HiFive Unleashed e HiFive Unmatched è precedente a questi annunci e, inoltre, HiFive Unleashed non è più in produzione. Coloro che sono interessati a testare le capacità di Ubuntu sull’architettura RISC-V dovranno quindi ripiegare su HiFive Unmatched.

Canonical ha affermato:

La disponibilità di Ubuntu in esecuzione sulle schede HiFive è il risultato del lavoro congiunto tra i team di ingegneri Canonical e SiFive. Il team di Canonical è impegnato nel porting di Ubuntu su schede HiFive, supportato dal team di ingegneri SiFive, come parte di una collaborazione a lungo termine tra le due società.

Canonical ha aggiunto che “RISC-V ha un grande potenziale e sta diventando un ISA competitivo in più mercati” e, per tale motivo, “portare Ubuntu su RISC-V per diventare il sistema operativo di riferimento per i primi utenti è stata una scelta obbligata”. L’accordo dovrebbe rendere i prodotti SiFive (e quindi RISC-V) più accessibili a molte persone. Ubuntu potrebbe non essere la distro Linux preferita da tutti, ma è stabile ed è un sistema operativo ormai consolidato.

Ci sono attualmente tre immagini Ubuntu disponibili per i clienti SiFive. HiFive Unleashed supporta l’attuale versione di Ubuntu 21.04 e la variante Long Term Support (LTS) di Ubuntu 20.04, mentre HiFive Unmatched può far girare solo Ubuntu 21.04.