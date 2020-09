CarPiHat, l’interfaccia per Raspberry Pi studiata per la vostra auto

L’idea di portare il Raspberry Pi fino all’interno dell’abitacolo di un’automobile non è di certo una novità, OpenAuto Pro è uno dei sistemi più conosciuti dedicati a tale scopo. TJD’s Electronic Stuff, questo il nome del venditore sul sito Tindie, ha voluto rendere il progetto fai da te ancora più facile realizzando un HAT (Hardware on top) dedicato al mondo dell’automotive per Raspberry Pi e chiamato CarPiHat.

Grazie alla scheda e alla configurazione personalizzata di OpenAuto Pro, è possibile aggiungere al vostro veicolo funzioni quali il supporto Bluetooth a mani libere, lo streaming multimediale e il navigatore. Il software, che supporta l’utilizzo di un touchscreen e viene gestito completamente dal Raspberry Pi, risulta particolarmente utile per le auto più vecchie che non sono dotate di funzioni moderne come quelle citate.

Il modulo CarPiHat si connette direttamente nella parte superiore del Raspberry Pi, permettendogli di interfacciarsi con le comuni interfacce a 12V. Oltre alle auto, sono supportati veicoli quali tir, van e barche. Persino alcuni simulatori potrebbero funzionare utilizzando l’interfaccia PCB del CarPiHat.

Stando a quanto dichiarato da TJD’s Electronic Stuff, la scheda è stata progettata seguendo lo standard HAT in tutte le sue parti come le EEPROM necessarie all’autoconfigurazione di alcuni overlay. L’interfaccia avviene tramite connettori a scatto Molex nano-fit.

È dotato di un convertitore buck da 12V a 5V dedicato l’alimentazione sia al Pi che al modulo touchscreen. Ha un circuito di spegnimento sicuro e 5 ingressi optoisolati. Può mantenere il tempo di sistema tra un riavvio e l’altro grazie ad un chip di clock real-time.

Per maggiori dettagli e informazioni sulle specifiche di CarPiHat, consultate la pagina ufficiale del prodotto su Tindie. Purtroppo al momento tutte le unità di PCB al momento sono esaurite e ci sarà da aspettare prima di poter mettere le mani sopra a questa comoda interfaccia per auto.