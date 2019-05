MPG SEKIRA 500, tre nuovi case firmati MSI

MSI ha presentato la nuova linea di case MPG SEKIRA 500 che punta su un design minimalista ma con un tocco di LED per dare all'offerta un'anima gaming.

MSI ha presentato la linea di case Sekira, con tre nuovi modelli dal design elegante, pulito e altamente personalizzabile. Come dichiarato nel comunicato rilasciato dall’azienda, il design della serie MPG Sekira 500 si ispira alla leggendaria ascia nelle mani di Perun, il dio del tuono nella mitologia slava.

I tre case sono caratterizzati da ampi pannelli in vetro temperato da 4 mm sui lati. Inoltre sono dotati di ben 8 hub LED ARGB che consentono all’utente di poter personalizzare il look della propria build con delle strisce LED.

Scendendo nello specifico il case MPG SEKIRA 500X è dotato di due pannelli in vetro temperato con cuscinetti girevoli che favorisce un’apertura e chiusura facilitata e di una staffa del radiatore estraibile e modulare per installare con facilità le ventole di raffreddamento senza l’uso di alcun utensile.

Il case è inoltre in grado di ospitare fino a tre ventole RGB con raffreddamento a liquido ed è l’unico ad avere un tasto dedicato al controllo dell’illuminazione LED, posto sul lato superiore, accanto al tasto di accensione.

Questo tasto, se premuto per 3 secondi, permette di sincronizzare gli hub LED ARGB direttamente con la scheda madre grazie alla tecnologia MSI Mystic Light. Inoltre è l’unico che sul pannello frontale presenta una linea diagonale con illuminazione LED, come è possibile osservare in foto.

MPG SEKIRA 500G offre un design decisamente più semplice ma con una peculiarità: la presenza di linee in oro rosa che corrono lungo tutto il bordo del case. Anche su questo modello è presente la staffa del radiatore estraibile e modulare.

Il trittico si chiude col più semplice dei modelli che è l’MPG SEKIRA 500P, molto simile al 500G tranne che per l’assenza delle linee in oro rosa lungo i bordi, ma non per questo dal design risulta meno apprezzabile.

Su tutti e tre i modelli si segnala la presenza di ulteriori slot per poter mettere in bella mostra la propria GPU montandola in posizione verticale. Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni su questa serie, probabilmente non ci resta che aspettare il Computex 2019 per vederli dal vivo e conoscere i prezzi e la disponibilità.