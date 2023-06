Proton, insieme di servizi famoso in tutto il mondo principalmente per Proton Mail, ma che ha anche una delle migliori VPN gratuite, si arricchisce con un nuovo servizio: Proton Pass, un password manager gratis che da oggi è ufficialmente disponibile per PC, iOS e Android.

Una delle caratteristiche di punta del servizio è la crittografia end-to-end, che protegge non solo le password, ma tutti i campi del database: nome utente, indirizzo e-mail e URL sono tutti crittografati per una maggior sicurezza.

Il CEO di Proton Andy Yen ha scritto, in un blog post legato al lancio di Proton Pass: “Siamo felici di annunciare Proton Pass, disponibile ora come estensione sui principali browser (Chrome, Firefox, Edge, Brave e altri), su iPhone e iPad e su Android. Come suggerisce il nome, Proton Pass è un password manager, uno dei servizi più richiesti dalla community a Proton nei nostri sondaggi annuali da quando abbiamo lanciato Proton Mail nel 2014”.

Oltre alla crittografia end-to-end, Proton Pass nella versione gratuita offre 10 alias per nascondere la propria mail e permette di salvare un numero illimitato di credenziali, inoltre è basato su un design open source per cui chiunque può verificarne la sicurezza tramite audit; alcuni sono già stati eseguiti e Proton pubblicherà i report nelle prossime settimane.

Esiste anche una versione a pagamento di Proton Pass, decisamente economia se si considera che attualmente costa solamente 1€ al mese a vita, che include alcune funzioni aggiuntive come autenticazione a due fattori, uno strumento di importazione delle password, così da poter passare facilmente dal vostro attuale password manager a Proton Pass e tanto altro. Il software è anche incluso in Proton Family.