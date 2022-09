Nel tentativo di semplificare la struttura del branding e potersi concentrare meglio sulle linee di prodotto principali, Intel Core, Intel Evo e Intel vPro, Intel ha annunciato la nascita della linea di processori Intel Processor, che andrà a sostituire i modelli Intel Celeron e Intel Pentium nei notebook di fascia bassa del 2023.

Il brand Intel Processor racchiuderà diverse famiglie di prodotti, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza d’acquisto per gli utenti, rendendola facile anche per i meno esperti. I diversi segmenti continueranno ad offrire i rispettivi prodotti e vantaggi, inoltre la tabella di marcia e l’offerta rimarranno invariate, senza essere influenzate da quello che può essere visto, di fatto, come un semplice cambio di nomenclatura.

“Che lo si utilizzi per lavoro o per tempo libero, l’importanza del PC è sempre più evidente con il crescere della velocità degli sviluppi tecnologici che danno forma al mondo moderno. Intel è impegnata a guidare l’innovazione a vantaggio degli utenti e le nostre famiglie di processori ‘entry-level’ sono state fondamentali per elevare gli standard dei PC in tutte le fasce di prezzo. Il nuovo brand per i processori Intel semplificherà la nostra offerta consentendo agli utenti di fare la scelta più adeguata alle loro esigenze”. Ha dichiarato Josh Newman, Vice President & Interim GM Mobile Client Platforms.