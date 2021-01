Cercate delle cuffie gaming? Date un’occhiata a questa promo MSI!

Il noto produttore taiwanese MSI ha lanciato la prima promozione esclusiva dell’anno sul suo store ufficiale che permette, sino al prossimo 31 gennaio, a fronte dell’acquisto delle cuffie gaming IMMERSE GH50, proposte al prezzo di 84,90€, di ricevere quattro prodotti in omaggio. Nel dettaglio, si tratta dell’utile reggi cuffie IMMERSE HS01, del valore di 34,90€, accompagnato dal cappello Dragon, la borsa MSI e il portachiavi Lucky.

Se stavate quindi cercando un buon paio di nuove cuffie da gaming per la vostra postazione, questo è il momento giusto per acquistarle! L’headset MSI IMMERSE GH50 offre una buona qualità audio generale e la resa del surround virtuale 7.1 è più che sufficiente per immergervi al meglio all’interno dei vari mondi di gioco. Il vero valore aggiunto di questo prodotto è costituito dal suo sistema di vibrazione, che dona una maggiore profondità ai suoni, enfatizzando ancora di più i bassi e migliorando ulteriormente l’immersività.

Dal punto di vista dell’ergonomia e del comfort, le MSI IMMERSE GH50 permettono il loro impiego anche per diverse ore al giorno senza accusare alcun problema e la qualità del microfono è stata migliorata rispetto al modello precedente. Ricordiamo che si tratta di cuffie su filo e non wireless, ma il lungo cavo USB integrato non costituisce di certo uno svantaggio e sono presenti su di esso alcuni comandi rapidi, che permettono di attivare o disattivare il microfono, regolare il volume, abilitare il surround virtuale 7.1 o arrivare il sistema di vibrazione. Per ulteriori dettagli inerenti al prodotto, trovate sulle nostre pagine la recensione completa.

Nel caso foste interessati a sfruttare questa promozione vi invitiamo a visitare il sito ufficiale, così da procedere direttamente all’acquisto.