Se siete alla ricerca di un monitor che offra un’immagine di qualità professionale per lavorare a editing video e foto, vi invitiamo a considerare l’acquisto del monitor ViewSonic VP2785-2K da 27″. Questo modello, infatti, non solo è tra i top di gamma del brand ma è anche disponibile su Amazon a un prezzo imbattibile, scontato addirittura del 43%.

Dunque, per poco, avrete l’occasione di portarlo a casa ad appena 350,89€ invece di 619,00€. Un prezzo imperdibile per un modello che combina la precisione cromatica Delta E<2 alla calibrazione hardware del colore.

Con una copertura del 100% dello spazio colore Adobe RGB e 96% DCI-P3, il monitor ViewSonic che vi stiamo proponendo riesce a soddisfare gli elevati standard di colore di filmmaker, editor video, sviluppatori, editori, fotografi e tutti gli altri professionisti del settore.

Inoltre, essendo certificato da Fogra come monitor FograCert Softproof di Classe A, potrete essere certi che su qualsiasi cosa stiate lavorando, il risultato finale sarà accurato e più che coerente su ciascun dispositivo. Per una superiore precisione e uniformità del colore, inoltre, ognuno dei monitor ViewSonic è calibrato in fabbrica per fornire un incredibile valore Delta E< 2. La funzione integrata di uniformità del colore assicura una cromaticità coerente su tutto lo schermo, mentre una tabella di look-up 3D a 14-bit genera una tavolozza incredibilmente omogenea di 4,39 trilioni di colori.

Non meno importante, per aumentare la tua produttività dispone di un design ergonomico avanzato eun sensore di presenza e di luminosità ambientale. È anche disponibile un hardware di calibrazione, che vi permetterà di calibrare rapidamente e facilmente il monitor per le diverse applicazioni video, foto, design e altro ancora

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

