Il fenomeno dei chatbot AI non sembra intenzionato a fermarsi, nonostante molti volti noti abbiano chiesto di sospendere temporaneamente lo sviluppo di questi algoritmi. Tra questi il più famoso è chiacchierato è indubbiamente ChatGPT, di recente bloccato dal Garante nel nostro paese ma che, in realtà, può ancora essere usato dall’Italia (qui vi spieghiamo come).

Grazie a una nuova web app gratuita, ora ChatGPT può essere usato direttamente da Windows, senza dover passare dal browser web. L’applicazione si chiama Perplexity, sfrutta GPT-3 e non richiede un account per essere usata. L’applicazione è molto veloce e riesce perfino a migliorare alcuni aspetti dove ChatGPT al momento pecca, come l’indicazione delle fonti, assente sul servizio di OpenAI ma presente sull’app.

Perplexity è disponibile anche per iOS, come estensione di Chrome e direttamente dal web al sito perplexity.ai. L’interfaccia è molto semplice: una volta fatta la prima domanda (anche in italiano) si può decidere se visualizzare una risposta più concisa o più esaustiva, votarne la qualità, fare un’altra domanda o selezionare una delle domande correlate. Il pannello “sources” appena sotto la risposta mostra le fonti da cui l’IA ha preso le informazioni, mentre dal menu in alto è possibile copiare il link alla conversazione, condividerla o aprirne una nuova con il pulsante “new thread”. Nel testo sono presenti anche delle parti sottolineate che, se cliccate, fanno rispondere l’IA con ulteriori informazioni sul dato argomento.

Il fatto che Perplexity sia completamente gratuita solleva più di una domanda, specialmente considerando il fatto che l’uso delle API GPT non è gratis. Di recente gli sviluppatori hanno raccolto oltre 25 milioni di euro dagli investitori, quindi non si tratta di un problema imminente, ma nel prossimo futuro dovranno trovare un modo quantomeno per rientrare delle spese.