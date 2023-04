La tecnologia avanza rapidamente, portando con sé scoperte e combinazioni sorprendenti. In questo contesto, il Furby basato su Raspberry Pi e ChatGPT emerge come una fusione perfetta tra passato e futuro. I Furby, grazie al loro aspetto unico e alle capacità interattive, sono stati tra i giocattoli più amati degli ultimi decenni e, proprio per la loro popolarità, Jessica Card ha scelto di portare questi piccoli animaletti a un livello superiore. Per farlo, ha collegato uno di loro a un Raspberry Pi 4 e, utilizzando un microfono USB e un modulo di riconoscimento vocale Python, ha creato un sistema in grado di comunicare come mai prima d’ora.

Il Furby modificato riceve le domande degli utenti, che vengono elaborate dalla libreria di trascrizione vocale Whisper di OpenAI e inoltrate a ChatGPT, il quale genera una risposta sotto forma di testo che viene convertita in parlato tramite la libreria di sintesi vocale Narakeet e riprodotta attraverso un altoparlante USB. In questo modo, il Furby è in grado di parlare con l’utente in maniera naturale.

Il vero valore del progetto di Jessica Card sta nelle possibili applicazioni future. Un Furby modificato in questo modo potrebbe essere utilizzato come strumento educativo per insegnare ai bambini le basi della programmazione e dell’intelligenza artificiale, o come compagno di conversazione per gli anziani o per chiunque desideri un’interazione sociale con un dispositivo tecnologico. Inoltre, potrebbe essere ulteriormente espanso per includere altre funzionalità, come il riconoscimento facciale, la capacità di rispondere a domande più complesse o la possibilità di interagire con altri dispositivi e servizi online.

Il progetto mostra come il Raspberry Pi possa dare nuova vita a vecchi giocattoli, offrendo nuove possibilità di interazione e apprendimento. La versatilità del Raspberry Pi, unita a Python e altre librerie, apre un mondo di opportunità per sviluppare progetti creativi e innovativi.