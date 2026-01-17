OpenAI ha annunciato l'introduzione della pubblicità in ChatGPT, segnando una trasformazione radicale nel modello di business degli assistenti AI, oltre che cambiando completamente rotta rispetto alle dichiarazioni di qualche settimana fa. La decisione arriva in un momento in cui il settore sta ancora esplorando strategie di monetizzazione sostenibili, con concorrenti come Google che hanno finora escluso esplicitamente gli annunci dall'esperienza Gemini. L'implementazione pubblicitaria di OpenAI si distingue per un approccio contestuale che sfrutta la natura conversazionale dell'interazione, aprendo scenari completamente nuovi rispetto alla pubblicità tradizionale sul web.

La pubblicità farà il suo debutto nelle prossime settimane esclusivamente per gli utenti statunitensi, inizialmente in fase di test. Saranno coinvolti solo gli account gratuiti e quelli sottoscritti al nuovo piano ChatGPT Go da 8 dollari al mese, mentre chi ha optato per l'abbonamento Plus da 20 dollari mensili continuerà a godere di un'esperienza priva di inserzioni. Il piano Go, posizionato strategicamente a meno della metà del costo del Plus, offre capacità decuplicate rispetto al tier gratuito in termini di messaggi, caricamento file e generazione immagini, oltre a una memoria potenziata del chatbot.

Dal punto di vista dell'implementazione tecnica, gli annunci appariranno nella parte inferiore delle risposte fornite dall'AI, separati visivamente da una linea di demarcazione e chiaramente contrassegnati come "Sponsored". Il sistema pubblicitario sfrutterà il contesto conversazionale per proporre prodotti o servizi pertinenti: negli esempi dimostrativi condivisi da OpenAI, una richiesta su ricette messicane autentiche viene accompagnata dalla pubblicità di un'app di consegna alimentare specializzata in salse piccanti, mentre informazioni su una città generano annunci per strutture ricettive locali.

L'elemento più innovativo è la possibilità di "chattare con" lo sponsor per approfondire informazioni sul prodotto pubblicizzato, trasformando la pubblicità in un'esperienza conversazionale interattiva.

La reazione della comunità tech non si è fatta attendere, con particolare attenzione all'ingombro visivo degli annunci e alle precedenti dichiarazioni dell'azienda. Le prime immagini mostrano inserzioni che occupano una porzione significativa dello schermo, sebbene OpenAI abbia specificato che le dimensioni varieranno in base alla natura della risposta generata dall'intelligenza artificiale. L'azienda ha comunque sottolineato la propria visione: sviluppare nel tempo esperienze pubblicitarie che risultino più utili e rilevanti rispetto a qualsiasi altro formato di advertising esistente, sfruttando le potenzialità delle interfacce conversazionali.

Sul fronte delle tutele, OpenAI ha implementato restrizioni precise: gli annunci non potranno apparire in conversazioni riguardanti argomenti sensibili o regolamentati come salute, salute mentale o politica, né verranno mostrati a utenti minori di diciotto anni. Questa policy di esclusione rappresenta un tentativo di bilanciare monetizzazione e responsabilità etica, tema centrale nel dibattito sull'intelligenza artificiale commerciale.

Il problema però è che settimane fa, quando vennero notati degli spazi dedicati a possibili sponsor in alcune immagini trapelate sul web, OpenAI dichiarò di nona vere alcun piano nell'immediato futuro di introdurre spot di alcun tipo all'interno del suo ChatBot, dichiarando però di mantenere le porte aperte per ogni possibile evenienza. Anche Google ha dichiarato pubblicamente di non avere piani per inserire pubblicità nell'app Gemini, nel mentre, però, ha testato gli annunci pubblicitari nelle funzionalità AI integrate nella Ricerca tradizionale.

La monetizzazione degli assistenti AI rimane una questione aperta per l'intero settore, con modelli di business ancora in fase sperimentale. L'approccio ibrido di OpenAI, che mantiene un'opzione premium senza pubblicità, potrebbe rappresentare un template per altre piattaforme, differenziando l'esperienza in base alla disponibilità economica degli utenti e alla loro sensibilità verso le interruzioni pubblicitarie durante l'interazione con l'intelligenza artificiale.

L'evoluzione futura promessa da OpenAI prevede interazioni pubblicitarie sempre più sofisticate, permettendo agli utenti di porre domande direttamente agli inserzionisti attraverso l'interfaccia conversazionale, trasformando la pubblicità da messaggio statico a dialogo dinamico. Resta da verificare se questa visione di advertising contestuale e interattivo sarà percepita dagli utenti come valore aggiunto o come intrusione indesiderata nell'esperienza conversazionale con l'AI.