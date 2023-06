L’era dell’automazione domestica guidata dall’intelligenza artificiale è finalmente giunta, e con lei la prima piattaforma smart home alimentata da GPT. Josh.ai, un sistema di automazione per le case connesse, ha recentemente lanciato JoshGPT, un’innovativa soluzione all-in-one per sostituire i tradizionali assistenti domestici.

Con JoshGPT è possibile godere di una vera e propria intelligenza artificiale generativa, grazie alla potente tecnologia sviluppata da OpenAI per il suo ChatGPT. Questo permette a JoshGPT di rispondere in maniera più specifica e comprensiva rispetto ad assistenti come Siri, Alexa e Google.

Immaginate di poter porre una domanda del tipo: “Spiegami come funzionano le TV“, ma con la possibilità di aggiungere dettagli personalizzati, come “Spiegamelo come se avessi cinque anni” o “Come se non avessi mai visto un televisore prima“.

Ma le funzionalità di JoshGPT non si fermano qui. È possibile personalizzare richieste di shopping, pianificare attività, scegliere un ristorante e porre domande di carattere generale con un livello di dettaglio senza precedenti. Inoltre, JoshGPT può gestire più richieste consecutive, consentendo di porre tre o quattro domande di fila senza interruzioni.

“Come prima azienda a offrire la comodità di un accesso a mani libere all’intelligenza artificiale generativa, Josh.ai offre ai nostri clienti un assistente super potenziato a casa e in viaggio“, ha dichiarato Alex Capecelatro, CEO di Josh.ai.

Il sistema Josh.ai è un’esperienza esclusiva che richiede l’installazione professionale presso le abitazioni dei clienti, con costi che possono variare da 4.000 a 14.000 dollari. Esso comprende due microfoni Josh Nano e Micro, in grado di rilevare la posizione, e un pratico telecomando portatile, il tutto controllato tramite l’app dedicata.

Con il lancio di JoshGPT, il sistema di automazione domestica Josh.ai offre anche nuove funzionalità chiamate “Intelligent Areas”, che consentono di raggruppare dispositivi e stanze per creare esperienze personalizzate all’interno della casa automatizzata. Tuttavia, la personalizzazione e la configurazione di queste aree richiederanno l’intervento degli installatori professionisti.

“Siamo orgogliosi di introdurre le aree intelligenti, l’impostazione del sistema e la personalizzazione della sala come caratteristiche innovative che rappresentano il culmine del feedback della nostra rete di oltre 1.400 rivenditori certificati“, ha dichiarato Capecelatro.

Gli installatori avranno la possibilità di utilizzare il System Setup per configurare le stanze e i dispositivi all’interno delle Intelligent Areas. Potranno inoltre personalizzare i volumi di avvio audio e video e gestire le luci, le tende e gli altri dispositivi presenti nella casa.

Con JoshGPT, Josh.ai sta provando a ridefinire il concetto di automazione domestica, offrendo un’esperienza utente personalizzata e di alta qualità. Sebbene il costo possa sembrare elevato, l’investimento in un sistema così avanzato può sicuramente trasformare la vostra casa in un ambiente ancora più intelligente.