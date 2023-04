Microsoft ha già integrato ChatGPT in alcuni dei propri prodotti, da Bing alla taskbar di Windows 11, fino ad arrivare alle app di Office (compreso OneNote), dove l’intelligenza artificiale è stata integrata attraverso Microsoft 365 Copilot. Ora sembra che l’azienda sia pronta a integrare ChatGPT direttamente in Windows, sfruttando il popolare strumento open source PowerToys.

Simone Franco, uno sviluppatore indipendente che in precedenza ha sviluppato l’app sideload WSATools APK per Windows 11, sta attualmente lavorando con Microsoft sull’integrazione di ChatGPT per Windows. L’aggiornamento dello strumento PowerToys consentirà agli utenti di accedere a ChatGPT tramite “PowerToys Run”, che permetterà anche di fare domande e ricevere risposte in linguaggio naturale, un po’ come accade già con ChatGPT.

L’integrazione punta soprattutto a permettere agli utenti di parlare con ChatGPT direttamente dal desktop, semplificando l’interazione. Non si ha ancora una data di rilascio ufficiale, ma Microsoft sta lavorando attivamente con lo sviluppatore per renderla disponibile quanto prima.

L’integrazione di ChatGPT di Microsoft nei suoi vari prodotti è un passo significativo verso la creazione di un’esperienza utente più fluida ed efficiente. Incorporando potenti modelli di linguaggio come ChatGPT nel loro software, Microsoft consente agli utenti di interagire con i loro dispositivi e applicazioni in modo più naturale. Ciò può portare a un aumento della produttività e di un maggiore coinvolgimento degli utenti, nonché a miglioramenti nella precisione e nella velocità delle risposte dell’AI.

Microsoft non è da sola nei suoi sforzi per integrare l’AI nei suoi prodotti. Molte altre giganti della tecnologia, tra cui Google, Amazon e Facebook, stanno investendo pesantemente nella ricerca e nello sviluppo dell’AI. Poiché la tecnologia dell’AI continua a evolversi, è probabile che vedremo sempre più prodotti e applicazioni che incorporano potenti modelli di linguaggio

L’integrazione di ChatGPT in Windows e in praticamente tutti i prodotti Microsoft rappresenta un passo in avanti molto importante per un’esperienza utente nuova e sempre più avanzata. Il futuro dell’IA sembra promettente e, di certo, con questa mossa Microsoft si conferma davvero all’avanguardia in questo settore.