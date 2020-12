Che cos’ha Henry Cavill più di voi? Una RTX 3090!

Henry Cavill ha grandi piani per le sue vacanze natalizie: la seconda cosa che non vede l’ora di fare è addobbare il proprio albero di Natale, la prima è… aggiornare il proprio PC da gaming con una nuova e fiammante Nvidia GeForce RTX 3090 Founder’s Edition!

Per chi non lo conoscesse (sciagura a voi!) Henry Cavill è l’attore inglese che ha interpretato Superman nei film più recenti del DC Extended Universe, ha ottenuto il ruolo di Geralt di Rivia nella serie Netflix basata su The Witcher e interpretato Sherlock Holmes nella pellicola dedicata alla sorella minore Enola Holmes (e non solo).

Diventato un’icona per moltissimi videogiocatori, Henry non ha mai nascosto di essere un gamer appassionato e che la sua piattaforma preferita sia proprio il PC!

A luglio di quest’anno, l’attore ha pubblicato un livestream in cui si è mostrato intento ad assemblare il suo nuovo PC da gaming e la community è letteralmente impazzita. Ora Cavill ha voluto condividere con la community che l’ha accolto a braccia aperte la gioia di possedere una RTX 3090, detta BFGPU, la scheda video più potente sul mercato, l’oggetto del desiderio che in molti vorrebbero ma non possono acquistare.

Decisamente un prodotto da gaming che si abbina perfettamente all’interprete di Man of Steel!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Henry Cavill (@henrycavill)

“Le mie vacanze di Natale si avvicinano sempre di più e ho alcuni progetti da portare avanti. Il secondo è sicuramente l’albero di Natale…” ha scritto Henry Cavill sul suo profilo Instagram personale.

Leggi anche: Questa RTX 3090 ha uno schermo integrato

L’attore non ha detto in quali titoli intenderà sfruttare la potenza della sua nuova scheda video, ma siamo sicuri che World of Warcraft sarà nella lista essendo uno dei giochi preferiti dall’attore.

Siamo sicuri che non mancheranno anche delle sessioni di The Witcher 3 e, perché no, con il nuovo capolavoro di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077!