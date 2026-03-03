Su Amazon è disponibile il CHiQ Frigorifero Combinato FBM205L42 da 205L, una soluzione ideale per chi cerca efficienza e silenziosità. Con tecnologia Low Frost, classe energetica E e un rumore operativo di soli 39 dB, offre prestazioni elevate a costi contenuti. Oggi è disponibile a soli 264,99€ invece di 299,99€, con uno sconto del 12%.

Frigorifero combinato CHiQ 205L, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CHiQ FBM205L42 è il frigorifero combinato ideale per single, coppie e piccoli nuclei familiari che cercano una soluzione compatta ma capiente per la cucina. Con i suoi 205 litri totali (153 L per il frigo e 52 L per il congelatore), soddisfa perfettamente le esigenze di chi dispone di spazi ridotti ma non vuole rinunciare a una conservazione ottimale degli alimenti. La tecnologia Low Frost è particolarmente apprezzata da chi desidera ridurre al minimo la manutenzione, eliminando la seccatura dello sbrinamento manuale frequente.

Questo modello è consigliato anche a chi è attento ai consumi energetici e ai costi in bolletta, grazie alla classe energetica E con isolamento migliorato e ridotte emissioni di CO2. Il funzionamento ultra silenzioso a soli 39 dB lo rende perfetto per ambienti open space o cucine vicine alle zone notte. Le cinque modalità di refrigerazione regolabili e la porta reversibile completano un prodotto versatile, oggi disponibile a 264,99€ con uno sconto del 12% rispetto al prezzo originale.

