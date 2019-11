“Chiudi le altre schede” starebbe per tornare su Google Chrome

L'opzione "Chiudi le altre schede", accessibile in precedenza cliccando con il tasto destro del mouse su una scheda, starebbe per tornare su Chrome.

Google ha deciso di riaggiungere a Chrome l’opzione “Chiudi le altre schede” al menu contestuale che si apre cliccando col tasto destro del mouse su una scheda. Sebbene non sia noto il motivo di questa marcia indietro, è un gradito ritorno.

Con Chrome 78, Google aveva rimosso alcune delle opzioni presenti nel menu contestuale, raggiungibili comunque in altri modi. Tra queste anche la popolare opzione “Chiudi le altre schede”, insieme a “Nuova scheda”, “Riapri scheda chiusa” e “Aggiungi tutte le schede ai segnalibri.

Un nuovo commit mostra che Google ci ha ripensato e ha riposizionato l’opzione “Chiudi altre schede” nel menu di scelta rapida su Chrome.

Al momento non è noto in quale versione di Chrome questa funzione sarà riaggiunta, ma poiché la modifica del codice è recente non è ancora nelle build Chrome Canary. Sfortunatamente per chi usava le altre opzioni rimosse del menu contestuale, non sembra che Google le riaggiungerà a breve.