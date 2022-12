L’aggiornamento a Chrome 108 apporta una serie di novità che mirano a ottimizzare il consumo di memoria e batteria, sia su Windows che Mac e Chromebook, allo scopo di migliorare le prestazioni e l’autonomia sui portatili. Nel menu delle impostazioni, è ora stata aggiunta una nuova sezione “Rendimento”, dove è possibile attivare le modalità “Risparmio memoria” e “Risparmio batteria”.

La prima libererà la memoria RAM dalle schede inattive, assicurando un’esperienza fluida e veloce nella navigazione in sistemi dotati di poca memoria e riducendo al tempo stesso l’utilizzo di risorse hardware. Un messaggio comparirà a destra della barra degli indirizzi comunicando quando la funzionalità sarà attiva, mentre al tempo stesso una piccola icona a forma di foglia sarà presente nella zona delle estensioni: cliccandoci sopra verrà mostrata la quantità di memoria in KB liberata dalle schede. Tramite un apposito elenco, accessibile nelle impostazioni sotto il toggle della funzione, è inoltre possibile escludere le schede che si desidera mantenere sempre attive. Stando a Google la funzione consente di ridurre l’utilizzo della memoria del 30%, l’azienda ne consiglia inoltre l’uso in schede dove vengono visualizzati contenuti multimediali o eseguiti dei giochi.

Fonte: 9To5Google

La modalità “Risparmio batteria” farà invece in modo di limitare l’attività in background e la velocità di acquisizione delle immagini di Chrome, al fine di ridurre l’impatto sulla batteria nei dispositivi mobile, come anche i tablet, limitando gli effetti visivi, le animazioni e il framerate dei video. Come nel caso precedente, l’attivazione farà comparire un’icona a foglia nella zona delle estensioni, per attivarla in qualsiasi momento, impostare dei parametri per far si che si attivi automaticamente quando la batteria è sotto il 20%, o ancora quando il dispositivo non è collegato al caricabatterie.

Le nuove modalità verranno rilasciate su Chrome 108 nelle prossime settimane. In alternativa è già possibile inserire queste due stringhe nella barra degli indirizzi, per poi attivarle già dal menù delle funzionalità sperimentali: